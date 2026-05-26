Leonardo Jardim, do Flamengo, é denunciado no STJD

O técnico Leonardo Jardim pode virar desfalque no Flamengo. Isso porque o português foi denunciado pela Procuradoria do Superior tribunal de Justiça Desportiva (STJD), enquadrado no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) por “assumir conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva” durante sua coletiva de imprensa após a derrota para o Palmeiras, no último sábado (23/5), no Maracanã.

Segundo informações do “ge” desta terça (26/5), o treinador pode pegar até seis jogos de suspensão pelas falas contra Davi de Oliveira Lacerda (ES). Para o subprocurador Eduardo Ximenes, as declarações de Jardim “deslegitimam a autoridade do juiz”.

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“O técnico afirmou que “é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo”, que não percebia os critérios adotados pela arbitragem, realizando, outrossim, uma comparação entre os aproveitamentos de Flamengo e Palmeiras sob o comando do referido árbitro, concluindo com a afirmação de que o juiz “apita sempre para a mesma cor”. Essas falas atacam diretamente a honra, a imparcialidade e a integridade da arbitragem e da própria competição”, declarou o subprocurador Eduardo Ximenes.

Ximenes seguiu na explanação, afirmando que o fato de Leonardo Jardim ser um técnico de “grande visibilidade nacional” pode gerar efeitos negativos em “escala sistêmica”. Assim, as declarações trabalhariam contra o desenvolvimento do futebol no Brasil.

“Declarações que imputam desonestidade, parcialidade ou submissão da arbitragem a cores clubísticas não se inserem no desabafo técnico, mas configuram grave desrespeito à equipe de arbitragem. O impacto de tais declarações por um técnico de grande visibilidade nacional reverbera em escala sistêmica, insuflando a torcida e gerando um clima de desconfiança que prejudica o desenvolvimento do desporto”, detalhou.

Carrascal também pode virar problema no Flamengo

Outro possível problema para o Flamengo diz respeito a Carrascal. Expulso ainda no primeiro tempo da derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, o colombiano também está na pauta do SJTD. Por tratar-se da terceira oportunidade para Carrascal, a Procuradoria pediu uma punição acima do “mínimo legal”, que varia de um a seis jogos. Da última vez, o meia pegou quatro jogos na soma das duas expulsões anteriores (Corinthians, pela Supercopa, e Fluminense, pelo Brasileirão).

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