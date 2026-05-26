Internacional terá dois representantes confirmados na Copa do Mundo

O Internacional tem dois representantes confirmados para a disputa da Copa do Mundo. O goleiro Sergio Rochet, convocado pelo Uruguai, e o zagueiro Félix Torres, chamado para defender o Equador, estarão no torneio disputado na América do Norte. Por outro lado, Rafael Borré e Johan Carbonero ficaram fora da lista da Colômbia.

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A Fifa prevê o pagamento de aproximadamente 11 mil dólares por diária aos clubes que cederem atletas para a competição. Com a ausência dos dois colombianos, os cofres colorados terão impacto financeiro. Dessa maneira, o clube gaúcho vai receber uma compensação pela liberação de Rochet e Félix Torres durante o período do Mundial, a metade do previsto anteriormente.

Borré lamenta ausência na seleção colombiana

A ausência mais sentida foi a de Borré. O atacante esperava aparecer entre os convocados do técnico Néstor Lorenzo, mas acabou fora da lista final dos “Cafeteros”. Nas redes sociais, o centroavante se aborreceu pela decisão, embora tenha garantido apoio total à seleção colombiana durante o torneio.

“Com muita tristeza por não poder cumprir o sonho de jogar a Copa do Mundo, mas com a tranquilidade de ter dado tudo para estar lá. Apoiarei de outro lugar, alentando meus companheiros e nossa seleção como um colombiano a mais. Seremos mais de 50 milhões de corações batendo por vocês”, publicou o atacante.

Enquanto Borré se pronunciou oficialmente, Carbonero preferiu manter o silêncio até o momento. O atacante colorado também alimentava expectativa de convocação, principalmente após ganhar sequência sob comando de Paulo Pezzolano. Ainda assim, acabou fora. Já Rochet e Félix Torres ainda não se manifestaram publicamente após a confirmação nas respectivas seleções.

No clube, a tendência é que a dupla convocada permaneça à disposição do Internacional até os últimos compromissos antes da pausa para o Mundial. O Colorado ainda encara o Bragantino pelo Brasileirão antes do período sem jogos oficiais. Posteriormente, Rochet e Félix Torres se apresentarão às suas seleções.

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