Vasco leva a melhor sobre Fluminense em duelos da Copa do Brasil; relembre

O sorteio realizado pela CBF na manhã desta terça-feira (26) colocou Fluminense e Vasco frente a frente pela quarta vez na história do mata-mata da Copa do Brasil. Os rivais cariocas disputaram seis jogos em três edições do torneio e vão reeditar a semifinal de 2025 agora na fase de oitavas. O Cruz-Maltino, aliás, levou a melhor em duas eliminatórias.

O clássico ocorreu pela primeira vez no torneio na edição de 2000, ainda com o antigo regulamento, que previa vantagem ao time que marcasse gols como visitante. Houve empate nos dois jogos das oitavas de final: o primeiro, com mando do Fluminense, teve o placar de 1 a 1. Na volta, em São Januário, empate por 2 a 2 e classificação tricolor por marcar duas vezes na casa do adversário.

O segundo encontro aconteceu na edição de 2006. Na ocasião, o enfrentamento se deu na semifinal. O Vasco levou a melhor por 1 a 0, gol de Edílson, no jogo de ida. Na volta, o empate por 1 a 1 garantiu a vaga dos cruz-maltinos na decisão diante do Flamengo.

O duelo mais recente na Copa do Brasil ocorreu em 2025. Novamente em uma semifinal e sem o critério de gols fora de casa, os vascaínos venceram o jogo de ida por 2 a 1 e perderam por 1 a 0 na volta. Nos pênaltis, Leo Jardim brilhou com duas defesas nas cobranças de John Kennedy e de Canobbio, garantindo sua equipe na final contra o Corinthians.

Vasco x Fluminense na Copa do Brasil de 2026

Neste ano, os confrontos das oitavas da Copa do Brasil ocorrerão na mesma semana. A CBF ainda não detalhou os dias e os horários dos jogos, mas reservou datas-base para os confrontos. Assim, Vasco e Fluminense se enfrentarão duas vezes entre os dias 1 e 6 de agosto.

O primeiro jogo terá mando cruz-maltino, porém ainda sem a definição do local. A partida de volta, com mando tricolor, ocorrerá no Maracanã.

Todas as vezes em que o encontro da dupla aconteceu na competição, o final não foi feliz para nenhum deles. Nas duas vezes em que chegou à decisão da Copa do Brasil depois que superou o Fluminense, o Vasco acabou com o vice-campeonato. Por outro lado, quando o Tricolor passou pelo Cruz-Maltino em 2000, caiu na fase seguinte diante do Atlético-MG.

Inegavelmente, o confronto na Copa do Brasil é sinônimo de bola na rede. Nenhum dos seis jogos entre os rivais cariocas terminou sem gols.

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