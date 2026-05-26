Recuperado de lesão, Bruno Fuchs inicia transição física no Palmeiras

O Palmeiras deu sequência, nesta terça-feira (26), à preparação para o duelo com o Junior Barranquilla-COL, na quinta (28), às 19h, no Allianz Parque, pela Libertadores. Assim, os jogadores passaram por uma ativação muscular no centro de excelência e realizaram uma hora e meia de atividades táticas com ênfase em construções de jogadas, saídas de bola, marcações e posicionamentos. Bruno Fuchs, por sua vez, iniciou a transição física.

Afinal, o defensor está recuperado de uma lesão na coxa direita e mais próximo do retorno aos gramados. Já o atacante Paulinho trabalhou em tempo integral com os companheiros, da mesma forma que Ramón Sosa na última segunda-feira (25).

Meio-campista projeta jogo decisivo

Após a atividade, o meio-campista Emiliano Martínez citou a atuação da equipe contra o Flamengo pelo Brasileirão e projetou o jogo decisivo na fase de grupos da Libertadores.

“Agradeço à torcida pelo apoio de sempre ao time inteiro. Acho que a atuação da equipe foi muito boa e isso ajuda a mim também pessoalmente. Fiquei muito feliz pela atitude do time e como estamos enfrentando os desafios que temos”, disse o camisa 32, que soma 64 partidas e um gol pelo Verdão, sendo 16 duelos na atual temporada.

“Jogos de Libertadores já sabemos como são e estamos preparados para tudo. Queremos a vitória e queremos acabar em primeiro do grupo. Assim, estamos focados nisso e vamos todos juntos buscar esse objetivo”, comentou Em.

“As expectativas para a Copa do Mundo são muito grandes, é o meu maior sonho desde criança. Ainda estou lutando para isso, falta um jogo e estou focado nele, sempre com a cabeça no Palmeiras para depois colher os frutos”, concluiu.

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