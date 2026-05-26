Avaí x Vasco (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Brasileirão Sub-20, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira (27/5), quando visita o Avaí, no CT do clube catarinense (CFA), pela sequência da 14ª rodada da competição. A bola rola cedo, às 11h (de Brasília), então saibamos como chegam os rivais para este importante duelo pela reta final do torneio nacional.

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Como chega o Avaí

O Avaí voltou às vitórias na última rodada, encerrando um incômodo jejum de quatro jogos pelo Brasileirão Sub-20. Foi em vitória por 2 a 0 (gols de Kevin e Ryan) sobre o Cuiabá, também em seu CT, na última quarta (20/5). Antes, a equipe do técnico Ramon Lima (ex-Vasco, inclusive) vinha de dois empates e duas derrotas, ficando próximo da zona de rebaixamento, com 11 pontos. É apenas um a mais que o rival Criciúma, time que abre o Z3.

Como chega o Vasco

Já o Vasco vem em forma espetacular, surgindo como favorito para o confronto na capital de Santa Catarina. São sete vitórias seguidas, incluindo duas sobre o America-RJ pela final da Copa Rio, onde sagrou-se, então, campeão. Dessa forma, lidera o Sub-20 com 31 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, mas que tem saldo inferior (19 a 17).

Para este confronto, o técnico Matheus Curopos pode repetir a escalação da goleada por 4 a 0 sobre o América-MG, na última quinta-feira (21/5), no Rio de Janeiro. O destaque, aliás, é para Lukas Zuccarello, que já tem sete gols na competição e é o vice-artilheiro cruz-maltino. O atacante Andrey Fernandes, com oito, está à sua frente, mas pode começar no banco, a exemplo do que houve contra o América-MG.

Avaí x Vasco

Brasileirão Sub-20 – 14ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 27/5/2026, às 11h (de Brasília)

Local: CT do Avaí (CFA), em Florianópolis (SC)

AVAÍ: Matheus; Diego, Eduardo Gonçalves, Ryan e Vinícius; Tedesco, Cauã e Kevin; Caio Brazil, Kauã Gabriel e Giovanni Pastri. Técnico: Ramon Lima.

VASCO: Phillipe Gabriel; Lucas Melim, Bruno André, Breno Sales e Alison; Leonardo Félix, Samuel e Gabriel Soares; Lukas Zuccarello, Lócio e Pedro Augusto. Técnico: Matheus Curopos.

Árbitro: Jaqueline Blasius (SC)

Assistentes: João Victor Aparecido Doner Macedo (SC) e Letícia Piva de Souza Faria (SC)

Onde assistir: Sem transmissão

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