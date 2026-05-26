Atlético x Puerto Cabello-VEN: onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético recebe o Puerto Cabello nesta quarta-feira (27), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto vale diretamente a liderança do Grupo B e pode garantir vaga imediata nas oitavas de final da competição. O Galo chega pressionado após derrota no Brasileirão, enquanto os venezuelanos defendem a ponta da chave em Belo Horizonte.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Disney+ (streaming).

Como chega o Atlético

O Atlético chega para a rodada decisiva depois da derrota para o Corinthians, fora de casa, pelo Brasileirão. O resultado manteve o time mineiro na 12ª posição da Série A, com 21 pontos, ainda próximo da parte inferior da tabela. Embora venha de um revés, o foco do elenco se volta totalmente para a “Sula”, competição em que o Galo ainda depende apenas de si para faturar a vaga direta ao mata-mata.

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Na competição continental, o Atlético ocupa a terceira posição do Grupo B com sete pontos, mesmo de Puerto Cabello e Cienciano, embora leve vantagem no saldo de gols. O problema, porém, aparece no critério de confronto direto, já que o time mineiro perdeu para os dois adversários nas primeiras rodadas. Assim, a equipe de Eduardo Domínguez precisa vencer diante da torcida e ainda torcer por tropeço do Cienciano para assumir a liderança da chave. Alan Minda pode retornar ao time titular após ser preservado, enquanto Victor Hugo disputa espaço no meio. Patrick e Gustavo Scarpa seguem fora por lesão.

Como chega o Puerto Cabello

Por outro lado, o Puerto Cabello desembarca em Belo Horizonte vivendo cenário positivo na Sul-Americana. A equipe venezuelana vem de empate diante do Juventud e aparece na liderança do Grupo B, carregando vantagem importante no confronto direto sobre o Atlético. Portanto, um novo resultado positivo fora de casa garante a classificação direta para as oitavas de final da competição continental.

No Campeonato Venezuelano, o time venceu a Universidad Central por 2 a 1, na rodada mais recente, e ocupa a oitava colocação nacional, com 17 pontos. O técnico Eduardo Saragó não possui novos desfalques confirmados e deve repetir a formação considerada ideal para o confronto decisivo na Arena MRV, apostando na velocidade do setor ofensivo para explorar os espaços deixados pelo Atlético.

ATLÉTICO x PUERTO CABELLO

Última rodada da Fase de Grupos – Copa Sul-Americana

Data e horário: 27/05/2026 (quarta-feira), ás 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Ruan, Junior Alonso, Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Bernard; Cuello, Minda, Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

PUERTO CABELLO: Graterol; Vargas, Obradovic, Ramos e Rosales; González, Moreno e Saggiomo; Castillo, Flores, Ponce. Técnico: Eduardo Saragó.

Árbitro: Leandro Rey (ARG)

Assistentes: Maximiliano Del Yesso e Juan Mamani (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

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