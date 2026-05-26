STJD denuncia o Vasco por copos arremessados no gramado

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o Vasco após as atitudes da torcida durante a derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, no último domingo (24/5), em São Januário. Na ocasião, torcedores arremessaram copos na direção do técnico Renato Gaúcho, alvo de críticas após os últimos gols da equipe de Bragança Paulista.

Assim, de acordo com informações do “ge” desta terça (26/5), a procuradoria denunciou o clube no Artigo 213, incluso III do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Dessa forma, o julgamento, marcado para esta quarta (27/5) e realizado pela 2ª Comissão Disciplinar, pode tirar mandos de campo do time carioca. Além disso, o relator, Dr. José Luiz Cavalcanti Ferreira de Souza, pode também multar a equipe de São Januário.

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A ira da torcida cruz-maltina começou logo após o segundo gol do Bragantino, aos 15′ do segundo tempo. O clima ficou ainda mais hostil após o terceiro gol, aos 32′, com falha grotesca de Saldívia, improvisado por Renato na lateral-direita. Assim, debaixo de coro de “Ei, Renato, vai tomar ** **”, o treinador se voltou para a arquibancada e fez gestos irônicos. A partir daí, torcedores arremessaram copos na área técnica, com um deles acertando o comandante, que não concedeu entrevista coletiva após a derrota.

O embate tornou a acontecer ao apito final, quando a torcida atirou mais copos durante a caminhada do técnico para o vestiário. Renato, por sua vez, voltou a ser irônico, fazendo sinal de positivo com a mão direita. Caso seja punido, o Vasco pode perder mandos de campo para jogos do Brasileirão.

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