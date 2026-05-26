Crystal Palace x Rayo Vallecano: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de conhecer um campeão inédito da Liga Conferência. Crystal Palace e Rayo Vallecano se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha, pela grande final da competição.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).
Como chega o Crystal Palace
O Crystal Palace chega para a final vivendo um momento histórico. A equipe inglesa eliminou o Shakhtar Donetsk com duas vitórias nas semifinais e garantiu vaga em uma final europeia pela primeira vez. Apesar da campanha positiva, o time de Oliver Glasner não teve o mesmo desempenho na Premier League e terminou apenas na 15ª colocação, longe da disputa por competições europeias via campeonato nacional.
Para a final desta quarta-feira, o Crystal Palace ainda monitora a situação física do zagueiro Chris Richards e do meio-campista Adam Wharton, que seguem como dúvidas. Por outro lado, Eddie Nketiah e Cheick Doucouré continuam fora por lesão e não devem participar da decisão. A tendência é de manutenção da base titular utilizada nas semifinais, apostando na força física e velocidade pelos lados do campo.
Como chega o Rayo Vallecano
O Rayo Vallecano chega embalado após uma campanha surpreendente. O clube espanhol eliminou o Strasbourg nas semifinais com duas vitórias apertadas e também garantiu presença inédita em uma final continental. Em LaLiga, a equipe fez uma temporada segura e terminou na oitava colocação, ficando distante da briga contra o rebaixamento e consolidando um dos melhores anos recentes do clube. Além disso, o Rayo chega confiante após uma sequência positiva de resultados na reta final da temporada.
Para a decisão, o técnico Iñigo Pérez terá um desfalque importante no meio-campo. Isi Palazón, principal articulador da equipe, cumpre suspensão e está fora da final. Pedro Díaz deve assumir a vaga entre os titulares. No ataque, a principal esperança de gols segue sendo o brasileiro Alexandre Alemão, ex-Internacional, que vive bom momento e deve liderar o setor ofensivo espanhol em Leipzig.
CRYSTAL PALACE X RAYO VALLECANO
Final da Liga Conferência 2025/26
CRYSTAL PALACE: Dean Henderson; Chris Richards (Chadi Riad), Maxence Lacroix e Jaydee Canvot; Daniel Muñoz, Adam Wharton (Will Hughes), Daichi Kamada e Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr, Yéremy Pino e Jean-Philippe Mateta. Técnico: Oliver Glasner.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla, Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss e Pep Chavarría; Unai López, Óscar Valentín, Jorge de Frutos e Pedro Díaz; Ilias Akhomach e Alexandre Alemão. Técnico: Iñigo Pérez.
Árbitro: Maurizio Mariani (ITA).
Auxiliares: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA).
VAR: Marco Di Bello (ITA).
