Leila ignora críticas a Abel Ferreira e revela que nem o marido dá pitaco sobre o Palmeiras

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira voltou a comentar as críticas de uma parte da torcida ao trabalho do técnico Abel Ferreira. Assim, nesta terça-feira (26), a mandatária ressaltou que não se pauta pela opinião de torcedores alviverdes ou de redes sociais.

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“Eu não vou atrás de opinião do meu marido (José Roberto Lamacchia), que é um grande torcedor na minha casa. Eu mando ficar quieto. Como tenho liberdade com ele, eu mando calar a boca. Mas com torcedor eu não posso. Eu tenho que ser democrática, na minha casa eu não sou democrática”, explicou Leila, antes de completar:

“Eu conheço o trabalho do Abel, estou diariamente no centro de treinamento, com o Anderson (Barros) e com os meus atletas. E não vou atrás de opinião de absolutamente ninguém. Eu converso com os meus profissionais, é quem está no dia a dia. A presidente Leila nunca define sozinha. Ela define com os profissionais que estão dentro da Academia de Futebol”.

Organizada pede a saída de Abel do Palmeiras

Uma organizada do Palmeiras pediu a saída de Abel, o que não foi levado em consideração pela presidente. Ela revelou que está feliz com o trabalho do treinador e do diretor de futebol, Anderson Barros.

“O torcedor pode se manifestar, mas de uma forma civilizada e respeitosa. Violência e falta de respeito eu não admito. Eu não fico nem um pouco preocupada com isso, e nem o Abel. Eu, o Abel e o Anderson Barros sabemos exatamente do trabalho que é desenvolvido, onde nós queremos e podemos chegar”.

“O Abel sabe que tem todo o respaldo da presidente, que quem contrata e demite o treinador é a presidente, não é o torcedor, não é a política do Palmeiras. Sou eu. E eu estou extremamente feliz com o Abel. Eu gostaria muito que ele ficasse comigo até o final do meu mandato. O contrato do Abel não tem multa, nem para o Palmeiras, nem para o treinador. Ele vai ficar conosco até quando ele achar que está feliz e que o ciclo está encerrado”.

No último sábado (23), o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0, no Maracanã, e abriu sete pontos de vantagem para o rival no Campeonato Brasileiro. Agora, o Alviverde precisa superar o Junior Barranquilla, pela Libertadores, para garantir classificação às oitavas de final. Aliás, o jogo ocorrerá na quinta-feira (28), às 19h (de Brasília), em São Paulo.

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