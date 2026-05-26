Santos x Deportivo Cuenca, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta terça-feira (26/5), o Santos entra em campo em uma partida decisiva pela Copa Sul-Americana. O adversário será o Deportivo Cuenca, às 21h30, na Vila Belmiro, pela sexta e última rodada da fase de grupos. O confronto vale muito para os dois lados. Lanterna do Grupo D, com quatro pontos, o Peixe ainda mantém chances de classificação. Já o time equatoriano aparece em segundo lugar, com seis, e também chega vivo na disputa por uma vaga no mata-mata.

A partir das 20h, você acompanha a transmissão completa da Voz do Esporte para este duelo importante para os santistas. O comando do microfone será liderado por Pedro Casagrande, responsável por narrar cada lance com o dinamismo de sempre. O duelo terá a retransmissão da Super Rádio.