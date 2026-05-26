Flamengo x Cusco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta terça-feira (26/5), é dia do atual tetracampeão Flamengo se despedir do Grupo A da Libertadores. Líder da chave com 13 pontos, o Rubro-Negro, já classificado, encara o Cusco (PER) a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo que pode marcar a liderança geral para a equipe carioca. O time peruano chega para cumprir tabela, pois já fora da próxima fase.

Assim, o time da Voz do Esporte inicia o aquecimento a partir das 20h para esquentar o clima deste eletrizante confronto. Quem assume a narração é Ricardo Froede, soltando a voz para não deixar passar nenhum detalhe em campo.