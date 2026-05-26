Vice-presidente do Grêmio abre o jogo sobre reforços e defende Luís Castro

Após o sorteio da Copa do Brasil, o vice-presidente do Grêmio, Antônio Dutra Júnior, quebrou o silêncio sobre o momento vivido pelo Tricolor Gaúcho e reforçou a confiança no trabalho do técnico Luís Castro, que ainda busca consolidar a equipe na temporada.

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Segundo o dirigente, o atual processo passa diretamente pela reformulação do elenco promovida nos últimos meses. Por isso, a direção entende que o desempenho coletivo ainda exige tempo para amadurecimento, especialmente diante das mudanças realizadas no grupo principal.

Direção mantém respaldo ao trabalho de Luís Castro

Mesmo convivendo com cobranças da torcida em parte da temporada, Luís Castro segue respaldado internamente. Antônio Dutra destacou que a exigência faz parte da grandeza do clube, mas avaliou positivamente os sinais apresentados pela equipe nas últimas partidas.

“O Grêmio é um clube acostumado com títulos e vitórias. Existe cobrança, isso é natural, mas estamos passando por uma reformulação importante. Nós estamos fazendo uma grande reestruturação e o nosso time conta com vários jogadores. Isso demanda um tempo até que se consiga que o trabalho realmente apareça” afirmou o dirigente, em entrevista à “ge TV”.

Além disso, o vice-presidente indicou confiança na evolução do elenco ao longo da sequência da temporada. Internamente, a avaliação é de que o desempenho recente já mostra crescimento coletivo e maior entendimento da proposta do treinador português.

Enquanto isso, o Grêmio segue atento ao mercado da bola. Apesar de evitar criar expectativa por grandes movimentações, Antônio Dutra admitiu que o clube poderá buscar reforços pontuais na próxima janela de transferências, principalmente caso apareçam oportunidades consideradas estratégicas pela direção.

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