Adversário do Brasil na estreia da Copa, Marrocos divulga a convocação

Principal sensação da Copa do Mundo de 2022, Marrocos vai para seu terceiro Mundial consecutivo e divulgou, nesta terça-feira, a lista dos 26 jogadores que vão disputar a competição.

Marrocos, inclusive, está no caminho da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo em 2026. Os marroquinos estão no Grupo C e serão os adversários da estreia do Brasil, no dia 13 de junho, às 19h, em Nova York. Além do Brasil, Marrocos enfrenta a Escócia, na segunda rodada, no dia 19 de junho, e encerra a fase de grupos contra o Haiti, no dia 24 de junho.

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O destaque da convocação fica pela presença de Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, e de Brahim Díaz, do Real Madrid. Curiosamente, Marrocos estava realizando um período de treinos com 28 jogadores e fez um amistoso na manhã desta terça. No entanto, apenas cinco jogadores destes estão na lista final do técnico Mohamed Ouahbi para a Copa – Munir El Kajoui, Ismael Saibari, Ayyoub Bouaddi, Yassine Gessime e Ayoub El Kaabi.

Veja a lista final de convocados do Marrocos para a Copa do Mundo: