Gabriel Brazão é relacionado contra o Cuenca pela Sul-Americana

Gabriel Brazão está entre os relacionados do Santos no jogo decisivo desta terça-feira (26) contra o Deportivo Cuenca, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O confronto, que pode definir o futuro do Peixe na competição continental, ganhou ainda mais peso diante do cenário envolvendo o goleiro, que vive momento de incerteza nos bastidores do clube.

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Inicialmente, a tendência era de que Brazão nem sequer ficasse no banco de reservas por causa de dores na lombar. Diógenes aparecia como provável titular, porém a comissão técnica decidiu utilizá-lo no confronto decisivo. Afinal, apenas a vitória interessa ao Santos para seguir com chances de avançar como segundo colocado do Grupo D.

Brazão vive indefinição nos bastidores

Enquanto se prepara para defender o Santos em uma das partidas mais importantes da temporada, Gabriel Brazão também convive com dúvidas sobre permanência após a Copa do Mundo. Nos bastidores, já existem conversas entre a diretoria santista e o staff do jogador sobre possíveis propostas vindas do exterior.

Recentemente, o clube recusou ofertas da Turquia pelo goleiro. Mesmo assim, o nome do atleta continua no radar de outras equipes europeias e a possibilidade de transferência segue sendo tratada como real internamente.

De acordo com fontes próximas ao assunto, a tendência atual aponta para uma saída após a pausa para a Copa. Além disso, o Peixe reconhece a necessidade de faturar na próxima janela de transferências, principalmente diante do momento financeiro. Parte da comissão técnica acredita que Diógenes pode assumir a titularidade em caso de saída de Brazão. O jovem goleiro ganhou respaldo nos treinos e é visto como peça preparada para receber oportunidades na sequência da temporada.

Enquanto o futuro segue indefinido, Brazão terá a missão de liderar o Santos em campo diante do Deportivo Cuenca. O Peixe entra pressionado para buscar a vitória e manter vivo o sonho de avançar no torneio. A bola rola na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília).

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