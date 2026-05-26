Vitória x São Paulo (sub-20): Onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira (27) para enfrentar o Vitória, às 15h, no CT Manoel Barradas, em Salvador, em um confronto direto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Embalado pelo triunfo por 3 a 0 sobre o Criciúma no CFA Laudo Natel, em Cotia, o Tricolor tenta embalar na competição, onde atualmente soma 15 pontos na tabela de classificação.

Onde assistir

O duelo será transmitido na CBF TV.

Como chega o São Paulo

Com o objetivo de buscar esses três pontos fora de casa, a comissão técnica do São Paulo encerrou a preparação do elenco na manhã desta terça-feira, ainda em solo paulista. Logo em seguida, isto é, logo após a atividade realizada em Cotia, a delegação iniciou o embarque rumo à capital baiana.

Vale ressaltar que, de acordo com o planejamento, a rotina será intensa, de modo que os jovens atletas retornam apenas na manhã de quinta-feira. No entanto, apesar de todo o otimismo que cerca o ambiente são-paulino, o desafio promete ser bastante equilibrado.

Como chega o Vitória

Do outro lado do confronto, o Vitória joga em seus domínios e ostenta uma campanha ligeiramente superior na tabela. Para se ter uma ideia, o time baiano ocupa atualmente a 12ª colocação com 17 pontos e tenta, a todo custo, se recuperar do empate sem gols diante do Cruzeiro na última rodada.

Por fim, é preciso destacar que, mesmo com uma trajetória oscilante no torneio, o clube rubro-negro mantém vivo o sonho de terminar a fase inicial entre os oito melhores, o que permitiria garantir uma vaga na próxima etapa da competição.

VITÓRIA X SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro Sub-20- 14ª rodada

Data e horário: 24/05/2026 (domingo), às 20h39 (de Brasília)

Local: CT Manoel Barradas, Salvador, Bahia

VITÓRIA: Davi Barbosa; Wanderson, Gean, Kauan Coutinho e Ivan Henrique; Hiago Costa, Alejandro Almaraz, Nicolás Celis e Cauan Farias; Luiz Carlos e Ruan. Técnico: Mário Henrique.

SÃO PAULO: João Paulo; Igor Felisberto, Isac Silva, Alsson Santana e Nicolas; Matheus Ferreira, Pedro Bezerra, Lucyan e Léo Amaro; Tetê e Gustava Santana. Técnico: Júlio Baptista.

Árbitro: Jailton Moura Silva Filho (BA)

Assistentes: Carlerranzy Silva de Carvalho (BA) e Marcus Vinicius Ferreira De Souza (BA)

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