América-MG x Flamengo (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Em um jogo que promete muita emoção, América-MG e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (26/5), às 15h (de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão Sub-20. Os times, afinal, surgem empatados em pontos após 13 partidas, com o Coelho aparecendo em nono (fora do G8) pelo número de vitórias. Vejamos mais sobre esta partida, que ocorrerá no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG).

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Como chega o América-MG

O América perdeu força nas últimas rodadas do Brasileirão Sub-20, tropeçando três vezes seguidas. A equipe vem de goleada sofrida para o Vasco por 4 a 0, além de empates com São Paulo (1 a 1) e Bahia (2 a 2), ambos em casa.

Agora, ao retornar ao Castor Cifuentes, precisa da vitória para ultrapassar o Flamengo e, enfim, retornar ao G8 da competição. Atualmente, afinal, o Coelho vem em nono, com os mesmos 20 pontos do Fla, que possui uma vitória a mais (6 a 5). Pedro, expulso ainda no primeiro tempo no duelo no Rio de Janeiro, desfalca a equipe de Jorge Luiz. Caio Duarte pode aparecer em seu lugar.

Como chega o Flamengo

O Flamengo, por sua vez, se reabilitou das três derrotas seguidas na competição, que ocasionaram a demissão do técnico Bruno Pivetti. Assim, com Daniel Franklin no comando interinamente, o Rubro-Negro venceu suas últimas duas partidas contra Juventude (3 a 2), fora de casa, e Santos (2 a 1), no Luso-Brasileiro.

Para encarar o América, porém, Franklin tem dois novos desfalques. O primeiro está na meta rubro-negra, já que o goleiro Léo Nannetti se apresentará à Seleção Brasileira para testes durante o período preparatório para a Copa do Mundo. Gabriel Werneck entra, assim, em seu lugar. Já o lateral-esquerdo Johnny Góes, que acumula três amarelos, cumpre suspensão automática, dando vaga a Ramires.

América-MG x Flamengo

Brasileirão Sub-20 – 14ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 27/5/2026, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG)

AMÉRICA-MG: Matheus Simões; Kappel, Rian Henrique, Ruan Victor e Luidy; Gabriel Santos, Murilo Rodrigues e Júlio César; Kaique Zizero, Caio Duarte e Enrico. Técnico: Jorge Luiz.

FLAMENGO: Gabriel Werneck; Daniel Sales, Da Mata, João Souza e Ramires; Kaio, Luiz Felipe e Pablo; Sayago, Josmar e Alan. Técnico: Daniel Franklin (interino).

Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho (MG)

Assistentes: Rodney Faria Lima (MG) e Andressa Oliveira Pereira (MG)

Onde assistir: UOL

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