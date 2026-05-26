Em alta no Bragantino, Tiago Volpi vive momento de destaque no Brasileiro

Após vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, o Bragantino chegou aos 26 pontos no Campeonato Brasileiro. Com o encerramento da 17ª rodada na segunda-feira (25), a equipe de Bragança Paulista se manteve na 5ª colocação, apenas um ponto atrás do grupo dos quatro primeiros colocados.

Um dos destaques da vitória em São Januário foi o goleiro Tiago Volpi, decisivo quando exigido e peça importante para o segundo jogo consecutivo do Massa Bruta sem sofrer gols. O camisa 18 chegou ao seu 10º jogo no Brasileirão e ao 15º na temporada, consolidando seu espaço na meta da equipe, que desde 2020 era defendida por Cleiton, goleiro com 331 partidas e recordista da posição na história do clube.

“Foi uma vitória muito importante lá no Rio de Janeiro. Estamos próximos do G4 e isso mostra o potencial que a nossa equipe tem para estar na parte de cima da tabela. Eu fico feliz em poder contribuir fazendo a minha parte também. Acho que uma vitória como essa é um exemplo de como todos são importantes em cada jogo”, declarou Volpi.

Volpi lidera uma das melhores defesas do Brasileiro

Além da boa colocação na tabela, o Bragantino também se destaca pela solidez defensiva. Com 18 gols sofridos, o clube tem uma das melhores defesas do Brasileirão, atrás apenas de Palmeiras (13) e Flamengo (16), e ao lado de Corinthians e Athletico-PR no ranking defensivo da competição. Individualmente, Volpi também vive um grande momento: atualmente, possui a melhor média de nota entre os goleiros da Série A, com 7.23, sendo o único atleta da posição entre os 10 jogadores mais bem avaliados do campeonato, segundo a plataforma Sofascore.

“Nossa equipe trabalha muito não apenas o sistema defensivo, mas todos os setores para contribuir em não sofrer gol. Hoje em dia é muito difícil sair de campo sem sofrer gol por toda a velocidade que existe no futebol e tudo mais. Nosso time sabe da importância de atacar com qualidade, mas que todos também precisam ajudar defensivamente. Nós fomos felizes em sair de campo sem sofrer gol nos dois últimos jogos e vamos continuar trabalhando para que essa sequência aumente ainda mais”, destacou o goleiro.

Agora, o foco do Bragantino se volta para a Copa Sul-Americana. Afinal, na próxima quarta-feira (27), às 21h30, a equipe recebe o Carabobo, em Bragança Paulista, e precisa vencer para avançar aos playoffs da competição. Volpi projetou o duelo decisivo e destacou a importância do fator casa na busca pela classificação.

“É uma decisão. Precisamos da vitória para seguir na competição. Será um jogo de paciência. Eles estão na nossa frente na tabela e, de certa forma, estão em vantagem. Mas nós contamos com o apoio do nosso torcedor e com a força da nossa casa para buscar essa classificação”, finalizou Volpi.

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