Barcelona monitora joia do Atlético avaliada em R$ 117 milhões

O atacante Gabriel Veneno, uma das principais joias da base do Atlético, entrou no radar do futebol europeu. De acordo com o jornal espanhol “As”, o Barcelona acompanha de perto a situação do jovem e avalia uma possível investida futura pelo jogador. O Galo, enquanto isso, já trabalha com cifras elevadas nos bastidores para proteger uma das maiores promessas do elenco alvinegro.

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O Atlético estipula uma pedida próxima de 20 milhões de euros (R$ 117,3 milhões na cotação atual) além de bônus por metas. A multa rescisória do atacante gira em torno de 60 milhões de euros. Embora o Barcelona esteja passando por momentos difíceis nas finanças, o interesse segue forte, principalmente porque o clube catalão busca talentos jovens no mercado sul-americano.

Barcelona quer se antecipar por promessa do Atlético

Dentro do Atlético, Gabriel disputou partidas tanto pelo sub-17 quanto pelo sub-20 na última temporada. Neste ano, ganhou espaço na Copinha e também participou de atividades com o profissional. Nesta terça-feira (26), aliás, o atacante entra em campo na decisão da Copa do Brasil Sub-17 contra o Athletico-PR, às 19h30, na Arena MRV, em mais uma oportunidade para confirmar o status de principal promessa da base atleticana.

Por outro lado, o atleta ainda não pode atuar no futebol europeu imediatamente. O atacante é menor de idade e só poderá se transferir oficialmente a partir de julho do próximo ano, quando vai completar 18 anos. Dessa forma, o Barcelona tenta se movimentar antecipadamente nos bastidores, enquanto monitora a evolução do jogador no Galo.

Na Espanha, inclusive, o jovem já começa a receber comparações de peso. Parte da imprensa local passou a chamá-lo de “novo Neymar”, principalmente pelo estilo agressivo no drible e pela velocidade atuando pelo lado direito do ataque. Internamente, o Atlético trata o jogador como um patrimônio esportivo importante para os próximos anos.

A assessoria de Gabriel Veneno confirmou que, até o momento, não existe proposta oficial pelo atacante. Existem apenas sondagens e consultas informais. Ainda assim, o cenário já movimenta o mercado e aumenta a atenção sobre o futuro da joia atleticana, principalmente porque o clube mineiro busca alternativas financeiras para os próximos anos.

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