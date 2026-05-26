Fluminense x La Guaira-VEN: Onde assistir, escalações e arbitragem

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), diante do Deportivo La Guaira-VEN, em um confronto decisivo pela sexta rodada do Grupo C da Copa Libertadores.

Para manter o sonho da classificação vivo, a equipe carioca joga todas as suas fichas no Maracanã.

Além de somar os três pontos em casa, o Tricolor necessita de um tropeço do Bolívar-BOL na rodada. Diante desse cenário de tudo ou nada, o técnico Luís Zubeldía planeja escalar o que tem de melhor à disposição para garantir o triunfo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Disney+, da GE TV e da Rede Globo

A matemática do grupo, inclusive, deixa a situação dramática e sem margem para erros. O Fluminense e o Bolívar dividem a vice-liderança com cinco pontos cada, enquanto o Independiente Rivadavia-ARG lidera de forma isolada com 13, e o La Guaira amarga a lanterna com três.

Por conta desse equilíbrio, uma vitória simples basta para os brasileiros, desde que os bolivianos não vençam os argentinos no mesmo horário. Caso o Bolívar conquiste um resultado positivo, os planos do Tricolor desmoronam, pois qualquer triunfo do rival direto elimina a equipe carioca de forma precoce, independentemente do placar no Rio de Janeiro.

Justamente por depender de terceiros, Zubeldía monitora de perto o duelo paralelo e aposta na força máxima para evitar surpresas em seus próprios domínios.

Como chega o Fluminense

A comissão técnica projeta força total no onze inicial, com apenas uma grande dúvida para o confronto. O volante Martinelli se recupera de uma lesão e aparece como o único desfalque provável para o comandante argentino.

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Apesar disso, o jogador participou dos últimos treinamentos com o restante do elenco e ainda mantém acesa a esperança de surgir como uma surpresa no banco de reservas.

Como chega o La Guaira

Enquanto o Fluminense lida com a pressão da tabela, o Deportivo La Guaira desembarca no Brasil embalado por um bom momento no cenário doméstico. No último fim de semana, o clube venezuelano bateu a Portuguesa por 2 a 0 pelo campeonato local, resultado que assegurou a liderança de sua chave com sete pontos.

FLUMINENSE X DEPORTIVO LA GUAIRA-VEN

Copa Libertadores- 6ª rodada do Grupo C

Data e horário: 27/05/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Bernal, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luís Zubeldía.

DEPORTIVO LA GUAIRA-VEN: Varela; Luis Peña, Gianolli, Osio e Gutiérrez; José Correa, Faya, Sulbarán e Castellanos; Arace e Londoño. Técnico: Héctor Bidoglio.

Árbitro: José Cabero (CHI)

Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e Wladimir Muñoz (CHI)

VAR: Bryan Loayza (EQU)

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