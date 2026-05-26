Rivais do grupo do Brasil definem convocados para a Copa do Mundo; veja as listas

Em busca do hexacampeonato mundial, o Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira terá três desafios na fase de grupos diante de Marrocos, Escócia e Haiti, como passos iniciais de uma campanha que sonha com o sexto título.
A estreia da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti será contra Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h. Já a segunda rodada será diante do Haiti, no dia 19 de junho, às 21h30, e o último jogo da fase de grupos será um duelo com a Escócia, no dia 24, às 19h.
Na última semana, Carlo Ancelotti definiu os 26 jogadores que vão representar o país na Copa do Mundo de 2026. Contudo, apenas nesta semana os adversários do Brasil definiram seus jogadores convocados, sendo a última o Marrocos, nesta terça.
Por isso, o Jogada10 mostra quais foram os jogadores convocados por cada seleção do Grupo do Brasil nesta Copa do Mundo. Veja os 26 nomes de Marrocos, Haiti e Escócia:
Marrocos (adversário do dia 13 de junho, às 19h)
Goleiros: Bounou (Al Hilal), El Kajoui (Berkane) e Tagnaouti (Asfar);
Defensores: Mazraoui (Manchester United), Salah-Eddine (PSV), Belammari (Al Ahly), Hakimi (PSG), El Ouahdi (Genk), Aguerd (Olympique de Marselha), Riad (Crystal Palace), Halhal (KV Mechelen) e Diop (Fulham);
Meio-campistas: El Mourabet (Strasbourg), Bouaddi (Lille), El Aynaoui (Roma), Amrabat (Betis), Ounahi (Girona), El Khannouss (Stuttgart) e Saibari (PSV);
Atacantes: Ez Abde (Betis), Talbi (Sunderland), Rahimi (Al Ain), El Kaabi (Olympiacos), Brahim Díaz (Real Madrid), Gessime (Strasbourg) e Echghouyabe (Eintracht Frankfurt).
Haiti (adversário do dia 19 de junho, às 21h30)
Goleiros: Johnny Placide (Bastia-FRA), Alexander Pierre (Sochaux-FRA) e Josué Duverger (Cosmos Koblenz-EUA)
Defensores: Carlens Arcus (Angers-FRA), Wilguens Paugain (Zulte Waregem-BEL), Duke Lacroix (Colorado Springs-EUA), Martin Expérience (Nancy-FRA), JK Duverne (Gent-BEL), Ricardo Ade (LDU-EQU), Hannes Delcroix (Lugano-SUI), Keeto Thermoncy (Young Boys II-SUI)
Meias: Leverton Pierre (Vizela-POR), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive-EUA), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union-USA), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton-ING), Pierre Woodensky (Violette-HAI), Dominique Simon (Tatran Presov-SLO)
Atacantes: Louicius Don Deedson (FC Dallas-EUA), Ruben Providence (Almere City-HOL), Josué Casimir (Auxerre-FRA), Derrick Etienne (Toronto FC-CAN), Wilson Isidor (Sunderland-ING), Duckens Nazon (Esteghlal FC-IRÃ), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor-TUR), Yassin Fortune (Vizela-POR), Lenny Joseph (Ferencváros-HUN)
Escócia (adversário do dia 24 de junho, 19h)
Goleiros: Angus Gunn (Nottingham Forest-ING), Craig Gordon (Hearts-ESC), Liam Kelly (Rangers-ESC);
Defensores: Aaron Hickey (Brentford-ING), Nathan Patterson (Everton-ING), Andy Robertson (Liverpool-ING), Kieran Tierney (Celtic-ESC), Grant Hanley (Hibernian-ESC), Jack Hendry (Al-Ettifaq-SAU), John Souttar (Rangers-ESC), Scott McKenna (Dinamo Zagreb-CRO), Dom Hyam (Wrexham-ING), Anthony Ralston (Celtic-ESC);
Meias: Scott McTominay (Napoli-ITA), John McGinn (Aston Villa-ING), Billy Gilmour (Napoli-ITA), Ryan Christie (Bournemouth-ING), Lewis Ferguson (Bologna-ITA), Kenny McLean (Norwich-ING), Ben Gannon-Doak (Bournemouth-ING), Findlay Curtis (Kilmarnock-ESC)
Atacantes: Lawrence Shankland (Hearts-ESC), Lyndon Dykes (Charlton-ING), Che Adams (Torino-ITA), George Hirst (Ipswich-ING), Ross Stewart (Southampton-ING)
