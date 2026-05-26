Executivo do Corinthians fala sobre renovação de Memphis Depay e saída de jogadores

O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, abriu o jogo sobre as negociações para renovação do contrato com o atacante Memphis Depay. O dirigente falou ainda sobre a chance de saída de jogadores na próxima janela de transferências e a expectativa por reforços.

“Conversas estão ocorrendo, o Memphis quer ficar no Corinthians e o Corinthians quer a permanência do Memphis. O Memphis sabe que, para ficar, precisa de um novo modelo de contrato e remunerações menores. Ele já aceitou isso. Agora é tentar chegar a um modelo ideal para as duas partes”, disse Marcelo Paz, em entrevista à “ge tv”.

“É uma coisa que tem que ser muito bem conduzida, com profissionalismo e criatividade, para achar soluções paralelas. Quando as duas partes querem, a tendência é que se tenha acordo. E as duas partes querem. Vamos tentar achar o melhor modelo”.

O Corinthians segue em tratativas com seis empresas que aceitem pagar as remunerações de Memphis, para um novo contrato com validade até o meio de 2028. O presidente Osmar Stábile já falou publicamente sobre assunto, deixando claro que deseja que os patrocinadores banquem 100% dos vencimentos. No entanto, os representantes do atacante não acreditam em um modelo em que o clube não pague nada.

Dívida não afetará renovação por Memphis no Corinthians

Aliás, Marcelo Paz adiantou que a dívida de R$ 42 milhões que o clube possui com o jogador holandês não impedem uma possível renovação.

“A dívida não tem travado a negociação, mas é para ser resolvida junto com a negociação, até porque, quando se estende o contrato, caso ocorra, tem mais tempo para negociar a dívida. O jogador fica mais seguro com contrato mais longo, de negociar aquela dívida. Uma coisa está ligada à outra, mas não impede a outra, não é empecilho, do tipo ‘só negocio se me pagar’. Não teve nada disso. Isso mostra, mais uma vez, a boa vontade dele na permanência no clube”, declarou, antes de completar:

“Não vou entrar em pormenores, de detalhes, nem cabe, nem é ético neste momento. O novo contrato é um contrato diferente com remunerações menores do que a atual, mas que podem ter situações paralelas de patrocínio, de apoio, de marca, de produtos, que venham elevar o que ele tem a ganhar no Corinthians”.

O dirigente abordou ainda a possibilidade de negociar jogadores nesta janela de transferências. Contudo, ele ressaltou que o Timão só venderá atletas se chegarem propostas relevantes.

“Contratos muito bem seguros de Hugo, de Bidon, de André, de Yuri, de Matheuzinho. Só vão sair se vier uma proposta que seja muito boa para o Corinthians e para o jogador. Às vezes, o jogador não quer ir para determinado local, às vezes ganha um valor aqui e para ir para outro local para ganhar igual ou um pouquinho mais não vale a pena. Tem muita coisa envolvida para possível negociação de atletas deste porte”, salientou.

“Não tem nenhuma proposta, os contratos estão seguros e o Corinthians só vai vender se chegarem propostas que sejam bem interessantes para as duas partes”.

Timão buscará reposição em caso de saída de jogadores

Assim, caso negocie alguns jogadores, o Corinthians buscará reposição no mercado.

“Nosso compromisso é ter elenco qualificado, e isso pode ser manter este elenco. Pode ser sair alguém por uma boa venda, chegar alguém que pode somar. Como a gente buscou fazer no começo do ano, saíram alguns jogadores e chegaram outros. A gente entende que subiu o nível do elenco, é o que a gente vai buscar fazer na janela, sempre com muita responsabilidade”.

No entanto, o Corinthians tem um transfer ban ativo e segue impedido de registrar reforços, por conta de uma dívida de 1,5 milhão de dólares (R$ 7,54 milhões) com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela compra do volante José Martínez, em 2024. O jogador, aliás, não faz mais parte do elenco.

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