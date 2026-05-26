Cruzeiro vence o Fluminense e cola na liderança do Brasileiro Sub-20

O Cruzeiro confirmou o excelente momento no Campeonato Brasileiro Sub-20 ao derrotar o Fluminense por 2 a 0 nesta terça-feira (26), no Estádio Marcelo Vieira. Os meio-campistas Eduardo Pape e Felipe Morais balançaram as redes e garantiram o triunfo do time mineiro em solo carioca.

Embalada pelo resultado positivo, a equipe do técnico Mairon César alcançou a sétima vitória na competição e somou 25 pontos na tabela. Consequentemente, o time assumiu a terceira colocação de forma momentânea. A Raposa fica só atrás apenas de Vasco e Palmeiras, que lideram o torneio com 31 pontos cada.

Situação de Cruzeiro e Fluminense

Antes de a bola rolar, o Cruzeiro ocupava a quinta posição na tabela, mas a vitória sobre o Fluminense permitiu que o Cruzeiro ultrapassasse Santos e Botafogo de uma só vez. Por isso, a comissão técnica e os jogadores agora acompanham de perto o desdobramento da rodada.

Curiosamente, paulistas e cariocas se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé. Para manter o terceiro lugar atual, os mineiros precisam torcer por um empate nesse confronto direto, visto que tanto o Santos quanto o Botafogo somam 23 pontos na classificação.

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O Cruzeiro voltará a campo pelo Brasileirão Sub-20 no dia 10 de junho, às 15h (de Brasília), quando receberá o Fortaleza na Toca da Raposa I, em Belo Horizonte. Enquanto isso, o Fluminense tentará a recuperação no mesmo dia e horário, em Porto Alegre, onde visitará o Grêmio.

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