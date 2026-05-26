Casemiro será o primeiro convocado a chegar à Granja para preparação do Brasil

O volante Casemiro será o primeiro jogador da Seleção Brasileira a iniciar oficialmente a preparação para a Copa do Mundo. O meio-campista de 34 anos vai desembarcar em Teresópolis na noite desta terça-feira (26/5) e se apresenta à Granja Comary, de imediato, antes dos atletas e da comissão técnica do Brasil.

Capitão da Seleção, Casemiro recebeu liberação antecipada do Manchester United ainda na semana passada. Por isso, ficou fora da última partida do clube inglês na temporada e pôde antecipar sua chegada ao período de preparação.

Veterano e nome consolidado no elenco brasileiro, o volante disputará sua terceira Copa do Mundo consecutiva. Titular absoluto nas campanhas comandadas por Tite em 2018 e 2022, Casemiro perdeu espaço no início do atual ciclo. No entanto, voltou a ganhar protagonismo com a chegada de Carlo Ancelotti, treinador com quem construiu uma trajetória vitoriosa no Real Madrid.

A movimentação na Granja Comary começou oficialmente nesta terça-feira com a chegada de integrantes da comissão técnica e da diretoria de seleções. Já Ancelotti desembarca em Teresópolis na manhã desta quarta-feira (27/5), acompanhado por Rodrigo Caetano, coordenador geral das Seleções Masculinas, e Cícero Souza, gerente da Seleção.

O calendário do Brasil rumo a Copa

Aliás, o Brasil permanecerá em Teresópolis até o dia 30 de maio. Depois, a equipe fará sua despedida em solo nacional em amistoso contra a Panamá, no dia 31, às 18h30, no Maracanã.

No dia seguinte, a delegação embarca em voo fretado rumo a Nova York. Antes da estreia no Mundial, a Seleção ainda enfrentará o Egito em amistoso no dia 6 de junho, no Huntington Bank Field.

Por fim, a estreia brasileira na Copa está marcada para 13 de junho, diante do Marrocos, no MetLife Stadium, em mais um capítulo da caminhada rumo ao sonhado hexacampeonato.

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