Corinthians x Platense-ARG: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois do triunfo sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão, o Corinthians volta suas atenções à Libertadores. Assim, os comandados do técnico Fernando Diniz medem forças com o Platense-ARG, nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), pela fase de grupos do torneio.

Dessa forma, no momento, o Timão já garantiu uma vaga nas oitavas de final e ocupa a primeira colocação do Grupo E, com 11 pontos. Mesmo assim, tentará nesta última rodada figurar entre os melhores primeiros colocados no geral pra decidir em casa a maioria dos mata-matas. O time argentino, por sua vez, soma 7, está em segundo e ainda tem chance de avançar.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (27) terá a transmissão do Paramount+ (streaming) e GeTV (YouTube).

Como chega o Corinthians

O time do técnico Fernando Diniz pode contar com o retorno de Memphis Depay ao time titular. O holandês teve seus primeiros minutos diante do Galo e está pronto, de olho também na convocação da Holanda para a Copa do Mundo.

Nesse sentido, o executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, abriu o jogo sobre as negociações para renovação do contrato com o atacante holndês. No momento, o Corinthians segue em tratativas com seis empresas que aceitem pagar as remunerações de Memphis, para um novo contrato com validade até o meio de 2028.

No entanto, os atletas João Pedro Tchoca, Hugo e Kayke seguem no departamento médico. Além disso, Vitinho é outro que não estará apto para disputar a partida, pois também está contundido e só volta após o Mundial.

Como chega o Platense

Os comandados do técnico Walter Adrian Zunino têm um departamento médico recheado. Assim, entre os lesionados, estão Franco Minerva, Gonzalo Goñi, Marcos Portillo e Victor Cuesta.

Por fim, a equipe ainda briga pela segunda vaga do grupo. O time argentino ocupa a segunda posição, com sete pontos, dois a mais que o Santa Fe-COL, que visita o Peñarol, do Uruguai, na última rodada.

CORINTHIANS x PLATENSE-ARG

Copa Libertadores – 6ª Rodada

Data e horário: 27/05/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Allan, Raniele, Matheus Pereira e Rodrigo Garro; Lingard (Labyad) e Memphis Depay.Técnico: Fernando Diniz

PLATENSE: Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia e Tomás Silva; Ivan Gomez, Maximiliano Amarfil, Ferreira e Franco Zapiola; Guido Mainero e Gonzalo Lencina. Técnico: Walter Zunino

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Alberto Ponte (VEN) e Erizon Nieto (VEN)

VAR: Reyes Soto (VEN)

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