Alemanha relança camisa do histórico 7 a 1 sobre o Brasil na Copa de 2014

A seleção da Alemanha anunciou o relançamento da camisa utilizada na histórica vitória por 7 a 1 sobre o Brasil, na semifinal da Copa do Mundo de 2014. O uniforme voltará às lojas em edição especial, mas não será usado pela equipe no Mundial de 2026.

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A campanha de divulgação conta com Toni Kroos como rosto principal da ação. Em publicação nas redes sociais, a fornecedora do material esportivo definiu o retorno da camisa como “um verão inesquecível trazido de volta para criar novas histórias”.

Apesar da homenagem ao uniforme marcante, a Alemanha já tem definido o modelo que utilizará na próxima Copa do Mundo. A tetracampeã mundial está no Grupo E, ao lado de Costa do Marfim, Equador e Curaçao, adversário da estreia no dia 14 de junho.

O técnico Julian Nagelsmann divulgou a lista final dos 26 convocados na última quinta-feira (21), dando início à preparação da equipe para o torneio.

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