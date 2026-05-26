Fluminense afasta Ganso, que negocia com outro clube

A história de Paulo Henrique Ganso no Fluminense pode encerrar antes mesmo do fim da temporada. O Tricolor informou, nesta terça-feira (26/5), que o camisa 10 não estará na relação nas duas próximas partidas por conta de um interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio do ano. Em razão disso, o clube decidiu não relacionar o jogador para que tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro.

Ganso tem 12 partidas no Brasileirão e, se ultrapassar esse número, não poderá disputar a competição por nenhum outro clube da Série A.

Contra o Mirassol, sem jogadores como Savarino e Canobbio, que foram poupados, Ganso seria naturalmente uma opção para o segundo tempo, mas o técnico Luis Zubeldía optou pelas entradas de Riquelme e Wesley Natã, jovens pouco utilizados na reta final do jogo.

No último jogo da Libertadores, contra o Bolívar, ele entrou aos 35 minutos do segundo tempo. Antes, também atuou durante o segundo tempo diante do Operário, pela Copa do Brasil.

Por fim, Ganso tem vínculo com o Fluminense até dezembro deste ano. A partir do próximo mês, ele poderá assinar pré-contrato com outra equipe e deixar o clube de graça. Aos 36 anos, o meia disputou 22 partidas nesta temporada, sendo apenas seis como titular, e dois gols.





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