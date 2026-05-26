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Fluminense afasta Ganso, que negocia com outro clube

Camisa 10 não estará na relação nas duas próximas partidas

Fluminense afasta Ganso, que negocia com outro clube
Fluminense afasta Ganso, que negocia com outro clube -

A história de Paulo Henrique Ganso no Fluminense pode encerrar antes mesmo do fim da temporada. O Tricolor informou, nesta terça-feira (26/5), que o camisa 10 não estará na relação nas duas próximas partidas por conta de um interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio do ano. Em razão disso, o clube decidiu não relacionar o jogador para que tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro.

Ganso tem 12 partidas no Brasileirão e, se ultrapassar esse número, não poderá disputar a competição por nenhum outro clube da Série A.

Contra o Mirassol, sem jogadores como Savarino e Canobbio, que foram poupados, Ganso seria naturalmente uma opção para o segundo tempo, mas o técnico Luis Zubeldía optou pelas entradas de Riquelme e Wesley Natã, jovens pouco utilizados na reta final do jogo.

No último jogo da Libertadores, contra o Bolívar, ele entrou aos 35 minutos do segundo tempo. Antes, também atuou durante o segundo tempo diante do Operário, pela Copa do Brasil.

Por fim, Ganso tem vínculo com o Fluminense até dezembro deste ano. A partir do próximo mês, ele poderá assinar pré-contrato com outra equipe e deixar o clube de graça. Aos 36 anos, o meia disputou 22 partidas nesta temporada, sendo apenas seis como titular, e dois gols.

 

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