Teresópolis entra no clima da Copa e reforça segurança para receber o Brasil

A Seleção Brasileira começa oficialmente nesta terça-feira (26/5) sua preparação para a Copa do Mundo em Teresópolis, e a cidade da Região Serrana já respira clima de Mundial. Casa tradicional do Brasil, a Granja Comary recebe os primeiros convocados e também um forte esquema de segurança montado pela Confederação Brasileira de Futebol.

A programação prevê quatro dias de atividades no centro de treinamento, com avaliações físicas e trabalhos técnicos sob comando de Carlo Ancelotti. O primeiro dia será completamente fechado para imprensa e público.

Entre quinta-feira e sábado, Ancelotti comandará treinamentos em um dos cinco campos da Granja Comary, ajustando os detalhes para o amistoso diante do Panamá, marcado para domingo (31/5), às 18h30, no Maracanã. O duelo servirá como despedida oficial da equipe antes da viagem rumo ao Mundial.

Festa no entorno da Granja Comary

Se dentro do CT o ambiente é de concentração máxima, do lado de fora a atmosfera é de festa. Logo na entrada de Teresópolis, o portal principal foi decorado em verde e amarelo. Bandeiras do Brasil se espalham pelos dois lados da pista, enquanto as cores da Seleção dominam a paisagem.

Um dos principais cartões de boas-vindas traz uma mensagem direta para os visitantes: “A casa da Seleção Brasileira. Terra da Seleção. Terra de campeões.”

O acesso à Granja também ganhou intervenções especiais. A rua que leva ao centro de treinamento está pintada com mensagens de apoio à equipe, reforçando o tradicional carinho da cidade com a Seleção.

Segurança reforçada para receber o Brasil

Ao mesmo tempo, a CBF endureceu o controle de acesso ao CT. Toda a extensão das grades que cercam a Granja Comary está coberta com lonas pretas, impedindo qualquer tentativa de acompanhar os treinos à distância.

A estratégia não é inédita, já que Tite fez algo parecido em 2022. Contudo, desta vez o bloqueio visual é ainda mais evidente e reforça a blindagem em torno da equipe.

Além disso, uma placa instalada na entrada da Granja deixa claro que está ”proibido drone”. Segundo apuração do J10, um sistema de interferência de sinal acabou sendo instalado para impedir o voo de determinados equipamentos sobre o CT.

Entre festa popular e máxima privacidade, a Seleção inicia em Teresópolis mais um capítulo de sua caminhada em busca do hexacampeonato.





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