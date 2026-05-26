Seleção dos Estados Unidos convoca para Copa do Mundo; veja a lista

Um dos países anfitriões da Copa do Mundo de 2026, os Estados Unidos divulgaram sua lista de 26 convocados para a competição. A seleção, comandada por Mauricio Pochettino, faz parte do Grupo D, com Paraguai, Austrália e Turquia. O primeiro jogo ocorrerá no dia 12 de junho, às 22h (de Brasília), em Los Angeles, contra os sul-americanos.

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Antes do início do Mundial, os Estados Unidos disputarão dois amistosos preparatórios. No próximo domingo (31), enfrentam Senegal, na cidade de Charlotte. O segundo será no dia 6 de junho, contra a Alemanha, em Chicago.

Depois de estrear contra o Paraguai, a seleção dos EUA pegará a Austrália, às 16h do dia 19 de junho, pela segunda rodada do Grupo D. Por fim, encerram a participação na primeira fase diante da Turquia, no dia 25, às 23h, em Los Angeles.

Esta é a segunda vez que os Estados Unidos sediam a Copa do Mundo, que este ano também terá México e Canadá como sedes. Na primeira, em 1994, caiu nas oitavas de final para a Seleção Brasileira, com gol de Bebeto. Aliás, a melhor colocação ocorreu em 1930, a primeira edição da história, quando terminou em terceiro.

Confira a lista de convocados dos Estados Unidos



Goleiros: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution);

Defensores: Alex Freeman (Villarreal), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic), Chris Richards (Crystal Palace), Mark McKenzie (Toulouse), Max Arfsten (Columbus Crew), Sergiño Dest (PSV), Tim Ream (Charlotte), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach),

Meio-campistas: Brenden Aaronson (Leeds), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tyler Adams (Bournemouth), Weston McKennie (Juventus), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps).

Atacantes: Alex Zendejas (Club América), Christian Pulisic (Milan), Folarin Balogun (Monaco), Haji Wright (Coventry City), Ricardo Pepi (PSV), Tim Weah (Olympique de Marselha).

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