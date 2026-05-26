Fortaleza x Palmeiras (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Na briga pela primeira posição da primeira fase do Brasileirão sub-20, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (27). Afinal, o Alviverde mede forças com o Fortaleza no CT Ribamar Bezerra, em Maracanau-CE, às 15h (de Brasília), pela 14ª rodada.

Dessa forma, a base do Verdão ocupa a segunda colocação com 31 pontos, mesma pontuação do líder Vasco. O Leão do Pici, por sua vez, está na 16ª posição, com 13 pontos, três à frente do Criciúma, que está no Z3.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (27) não terá transmissão ao vivo.

Como chega o Palmeiras

O Alviverde é o único time ainda invicto no Brasileiro Sub-20. Assim, as Crias da Academia ocupam a segunda colocação, com 31 pontos, após 13 partidas disputadas. Elas, portanto, têm nove vitórias e quatro empates, tendo 33 gols marcados e 16 sofridos.

Na última rodada, o Verdão foi ao Parque São Jorge e venceu o Corinthians por 1 a 0, com gol de Heittor, artilheiro da competição com 10 gols. Com o resultado, o Palestra alcançou a marca de 14 jogos de invencibilidade no Brasileiro Sub-20.

Como chega o Fortaleza

Sob o comando do técnico Fred Guedes, o Leão do Pici busca se recuperar na competição nacional. O foco, então, é subir na tabela e aumentar a distância da zona de rebaixamento.

Punidos com cartão amarelo na última rodada, o atacante Tomás Roco e o técnico Fred Guedes são desfalques confirmados da equipe. Por fim, à beira do gramado, o Tricolor de Aço terá o auxiliar Bruno Barros, com apoio de Zé Carlos e Conrado Aguilar.

FORTALEZA X PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 14ª rodada

Data e horário: 27/05/2026, às 15h (de Brasília)

Local: Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, Maracanaú (CE)

FORTALEZA:César; Rafael Vaz, William Silva, Matheus e Arthur; Kauan Oliveira, Juan, Fábio e Éden; Rafael (Caio Wesley) e Egydio.Técnico: Bruno Barros (auxiliar).

PALMEIRAS: Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e Arthur; Rafael Coutinho (Giulio), Larson e Erick Belé; Heittor, Riquelme Fillipi e Sorriso.Técnico: Lucas Andrade

Árbitro: Paulo Vitor de Lima Pereira (CE)

Assistentes: Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (CE) e Francisco Borges de Sousa Filho (CE)

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