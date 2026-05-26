Discussão entre Allegri e Ibrahimovic esquenta crise interna no Milan

A crise interna no Milan ganhou mais um capítulo polêmico após uma forte discussão entre Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. De acordo com a jornalista Monica Colombo, do jornal italiano Corriere della Sera, o desentendimento aconteceu em um restaurante e precisou da intervenção de dirigentes para evitar que a situação saísse ainda mais do controle. Na última segunda-feira (25), o clube anunciou as saídas de Allegri, do CEO Giorgio Furlani, do diretor esportivo Igli Tare e do diretor técnico Geoffrey Moncada.

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De acordo com a publicação, Giorgio Furlani e Igli Tare estavam presentes no momento da discussão, e o próprio Tare precisou separar fisicamente o treinador e o ex-atacante sueco.

A relação entre Allegri e Ibrahimovic já vinha desgastada há algum tempo, mas o clima piorou nos últimos meses. A jornalista revelou que o ambiente no Milan se tornou cada vez mais dividido internamente, especialmente após a queda de rendimento da equipe na reta final da temporada.

“Enquanto os resultados eram positivos, os problemas ficaram escondidos. Quando o desempenho caiu, antigas tensões voltaram à tona”, explicou Monica Colombo.

Outro ponto que agravou a situação foi o afastamento de Ibrahimovic do dia a dia do clube. Segundo a jornalista, o sueco não aparece nos vestiários de San Siro ou no centro de treinamento de Milanello há cerca de três meses.

“Hoje eles praticamente não se falam. E fica impossível seguir dessa forma sem uma conversa entre os dois”, afirmou.

A discussão mais recente teria começado por divergências sobre a escolha do terceiro goleiro para a próxima temporada. No entanto, outros episódios também contribuíram para o desgaste. Allegri não teria gostado de saber sobre contatos envolvendo Antonio Cassano, além de se incomodar com conselhos táticos dados por Ibrahimovic diretamente a jogadores como Fofana e Rafael Leão, contrariando orientações passadas pela comissão técnica.

Milan teve temporada decepcionante

Por fim, o Milan também viveu uma temporada decepcionante em campo. Apesar de ter brigado pelo título durante boa parte do campeonato, a equipe caiu de rendimento no terço final e acabou fora da próxima Champions. Com isso, o clube disputará apenas a Liga Europa na temporada 2026/27.

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