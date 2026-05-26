Atlético deve manter base do time para jogo decisivo pela Sul-Americana

O Atlético encerrou sua preparação para enfrentar o Puerto Cabello, às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (27), na Arena MRV, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O técnico Eduardo Domínguez deve escalar o que tem de melhor no elenco para o jogo, que vale a classificação às oitavas de final.

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Apesar de estar na terceira colocação do Grupo B, o Galo precisa apenas de uma vitória simples para avançar. Aliás, qualquer outro resultado elimina o time brasileiro do torneio.

Dessa maneira, o treinador deve manter a base que perdeu para o Corinthians por 1 a 0, no último fim de semana, pelo Brasileiro. Uma possível mudança é o retorno do atacante Alan Minda, na vaga de Victor Hugo.

Este será o último duelo do Atlético diante de sua torcida antes da Copa do Mundo. No domingo (31), pelo Brasileirão, o clube mineiro visita o Vasco, às 16h (de Brasília), pela 18ª rodada.

Caso avance à próxima fase, o Atlético ganhará 1,25 milhão de dólares (cerca de R$ 6,44 milhões). Um possível Galo contra o Puerto Cabello tem: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Bernard; Alan Minda (Victor Hugo), Cuello e Cassierra.

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