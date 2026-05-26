Arthur faz balanço da temporada pelo Bayer Leverkusen e projeta próximo ciclo

O Bayer Leverkusen finalizou sua participação na temporada alemã de 2025/2026. Sob o comando do treinador Kasper Hjulmand, o Leverkusen encerrou o Campeonato Alemão na sexta colocação, com 59 pontos, assegurando a participação direta na Europa League.

O lateral-direito Arthur, único brasileiro do elenco, fez em 2025/2026 sua melhor temporada pelo clube desde quando chegou à Europa, em termos de números. Mesmo com uma lesão na sindesmose do tornozelo esquerdo interrompendo seu início de ano, o atleta superou as expectativas ao retornar em seis semanas – metade do tempo previsto – e atuou na reta final da Bundesliga.

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O jovem de 23 anos já ultrapassou a marca de 60 jogos oficiais com a camisa do Bayer Leverkusen, distribuídos entre Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions League. Na temporada 25/26, foram 31 partidas, com dois gols marcados e três assistências.

“Considero que foi uma boa temporada sim. Nossa equipe passou por mudanças e teve algumas oscilações, algo que é normal no futebol, mas terminamos na parte de cima e com vaga garantida na Europa League. Do ponto de vista individual, também considero que fiz um bom ano. Vinha numa crescente muito boa, participando de todos os jogos e com a expectativa de ir para a Seleção Brasileira. Infelizmente, aconteceu aquela lesão em um lance inesperado e que interrompeu a sequência positiva. Depois consegui voltar bem antes do previsto, algo que surpreendeu a todos no clube, e terminei a Bundesliga já 100% fisicamente”, analisa Arthur.

Arthur entra de férias e só retorna em julho

Campeão Sul-Americano com a Seleção Sub-20 em 2023 e da Bundesliga e da Copa da Alemanha em 2024, o lateral-direito projeta novas conquistas.

“Agora é hora de ir para o Brasil, descansar, rever os familiares, repor as energias e depois retornar com gás total para a nova temporada. Tenho vários objetivos em mente e quero conquistar muita coisa ainda, tanto pelo Bayer quanto pela Seleção Brasileira, já pensando no próximo ciclo de Copa do Mundo”, acrescenta.

A crescente do atleta dentro do elenco desde a sua chegada, que aconteceu em 2023, foi reconhecida de forma contundente pelo clube alemão. No início deste mês, a diretoria se antecipou ao mercado e acertou a renovação de seu contrato até 2031.

Arthur retorna à Europa na segunda semana de julho para iniciar a pré-temporada com o restante do plantel da equipe alemã.

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