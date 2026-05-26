Memphis Depay deve voltar a ser titular do Corinthians contra o Platense

O Corinthians deve ter o retorno de Memphis Depay como titular no duelo contra o Platense, nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O jogo diante dos argentinos é válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

O holandês voltou a jogar pelo Timão no último domingo (24), na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético, após ficar quase dois meses no departamento médico. Agora, a expectativa é que ele possa atuar por cerca de 60 minutos diante do Platense.

Aliás, a Holanda anunciará os 26 convocados para a Copa do Mundo também nesta quarta. Caso esteja na lista do técnico Ronald Koeman, Memphis será liberado pela diretoria do Corinthians logo após o jogo para se apresentar à seleção de seu país. Assim, o atacante não ficaria disponível para enfrentar o Grêmio, no sábado (30), em Porto Alegre, pelo Brasileirão.

Já garantido em primeiro lugar do Grupo E da Libertadores, o Corinthians busca melhorar sua posição geral na competição. Assim, Fernando Diniz deve mandar a campo a maioria dos titulares para a partida na Neo Química.

Corinthians já garantiu o primeiro lugar do grupo

Até o momento, o clube soma 11 pontos em cinco rodadas, ocupando a quinta colocação geral da Libertadores. Assim, fica atrás de Mirassol, Independiente Rivadavia, Rosario Central e Flamengo, atual líder.

De acordo com informações divulgadas pelo Corinthians, a comissão técnica mostrou um vídeo de instruções e, em seguida, realizou exercícios táticos em campo. Os atletas ainda trabalharam jogadas de bola parada.

Dessa maneira, o Timão deve ir a campo com a seguinte escalação: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), André (André Carrillo), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.