Mirassol perde para o Lanús e avança em segundo no Grupo G da Libertadores

Nesta terça-feira (26), o Lanús fez valer o fator casa e ganhou do Mirassol, por 1 a 0, em duelo válido pelo Grupo G da Libertadores. Com o resultado, a equipe argentina carimbou vaga no playoff da Sul-Americana ao ficar em terceiro lugar, com nove pontos. Já o time paulista, graças a seu revés e o triunfo por 3 a 2 da LDU sobre o Always Ready (lanterna), ficou na segunda colocação com 12 unidades. A Liga de Quito avançou como primeira colocada, também tendo 12 pontos, mas saldo de gols superior.

Rondou, rondou e marcou

No domínio da estatística “posse de bola”, a diferença das equipes teve variação tímida ao longo da etapa inicial. Entretanto, na tradução dessa posse em jogadas de ataque, o Granate era consideravelmente mais insinuante que o time visitante.

Não por acaso, depois de levar perigo em, pelo menos, três oportunidades com chutes de média distância, o gol do Lanús veio com Agustín Medina. Após cobrança de escanteio, Walter Bou dominou dentro da área e só rolou para Medina bater cruzado, fugindo do alcance de Alex Muralha.

Ambiente controlado pelos donos da casa

O contexto da partida não apresentou modificação notória do primeiro para o segundo tempo. Nesse sentido, a diferença no controle da posse era pequena, mas o time argentino tinha mais conforto e precisão em sua troca de passes. Com isso, abria mais espaços para finalizar e seguia frequentando as imediações da meta de Muralha.

Do outro lado, a grande dificuldade do Mirassol era de concatenar linhas de passe mais consistentes. Isso porque os comandados de Rafael Guanaes pecavam na aproximação entre os setores, ficando mais longe de conseguir levar perigo ao gol defendido por Losada. Assim, o compromisso na Grande Buenos Aires terminou com triunfo do Granate e o Leão Caipira caindo para a vice-liderança da chave.

LANÚS 1 x 0 MIRASSOL

Libertadores – Fase de Grupos (6ª Rodada)

Data e hora: 26/05/2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: La Fortaleza, em Buenos Aires (ARG)

Gols: Medina (22’/1°T) (1-0)

LANÚS: Losada, Perez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina (Biafore, 41’/2°T), Cardozo, Salvio (Sepúlveda, 40’/2°T), Carrera (Watson, 47’/2°T) e Aquino (Besozzi, 35’/2°T); Walter Bou (Cabrera, 36’/2°T). Técnico: Mauricio Pellegrino.

MIRASSOL: ​Muralha, João Victor, Lucas Oliveira (Mugni, 31’/2°T) e Willian Machado; José Aldo (Alesson, 18’/2°T), Igor Cariús, Eduardo, Chico e Reinaldo (Daniel Borges, 18’/2°T); Everton Galdino (Carlos Eduardo, 31’/2°T) e Galeano (Andre Luis, no intervalo). Técnico: Rafael Guanaes.

Árbitro: Carlos Benítez (PAR)

Assistentes: Roberto Cañete (PARA) e José Villagra (PAR)

VAR: Antonio Garcia (PAR)

Cartões Amarelos: Cardozo, Perez (LAN), Willian Machado (MIR)

Cartões Vermelhos:



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