Gabriel Mec lamenta tropeço que leva o Grêmio à repescagem da Sula

Gabriel Mec marcou um golaço, o primeiro do Grêmio no empate em 2 a 2 com o Montevideo City Torque, do Uruguai, nesta quarta-feira (26/5). Mas o tropeço em casa fez o time gaúcho terminar na segunda colocação do Grupo F, com 11 pontos. Se tivesse vencido, o Tricolor garantiria a liderança da chave, que ficou com o City Torque, dono de 13 pontos e da vaga direta às oitavas de final da competição.

Após a partida, Gabriel Mec lamentou o fato de o Grêmio ter perdido a classificação direta. Afinal, precisará disputar a repescagem contra um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. Só vencendo este mata-mata chegará às oitavas da Sul-Americana.

“Com certeza não foi o resultado que queríamos. Afinal, viemos para vencer. No primeiro tempo começamos abaixo, mais lentos. Mas no segundo tempo conseguimos impor nosso jogo e criamos oportunidades. Infelizmente, não deu. Agora não estamos eliminados e vamos lutar ao máximo para passar pela repescagem”, afirmou o jogador.

Fala, Gabriel Mec

O atacante também destacou que o elenco terá tempo para trabalhar antes da repescagem. Os jogos estão previstos para os dias 22 de julho (três dias após a final da Copa do Mundo) e 29.

“Temos um bom período para treinar, descansar e buscar essa classificação. Assim, vamos dar o nosso máximo”, completou.

Além do classificado City Torque e do Grêmio na repescagem, o Grupo C se completou com o Deportivo Riestra, da Argentina, com cinco pontos, e o Palestino, do Chile, com três pontos. Mas ambos eliminados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.