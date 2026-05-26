São Paulo registra pior público no Morumbis em 2026 contra o Boston River

A vitória do São Paulo sobre Boston River, nesta terça-feira (26/5), registrou o menor público no Morumbis nesta temporada. Afinal, foram 15.056 torcedores presentes no duelo pela sexta e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O confronto garantiu a liderança do Tricolor no Grupo C e a vaga direta às oitavas de final da competição.

Antes, o pior registro de público foi no empate com o Millonarios, pela Sul-Americana, terça-feira passada, quando 15.656 torcedores estiveram no Morumbis. Foi, aliás, a quinta partida do São Paulo com menos de 20 mil torcedores no estádio. Três delas ocorreram pela competição continental.

A equipe, aliás, encerrou um jejum de oito partidas sem vitórias. Foi o terceiro jogo de Dorival Júnior em seu retorno ao São Paulo, todos como mandante. Além disso, garantiu o primeiro triunfo sob o comando do treinador.

A próxima partida será no domingo, contra o Remo, no Mangueirão, pelo Brasileirão. Será a última antes da paralisação do calendário nacional para a Copa do Mundo.

Piores públicos do São Paulo no ano:

– Boston River: 15.056 (Sul-Americana)

– Millonarios: 15.656 (Sul-Americana)

– São Bernardo: 16.946 (Paulistão)

– Grêmio: 18.491 (Brasileirão)

– O’Higgins: 19.990 (Sul-Americana)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.