Neymar de cabelo azul? Entenda a foto do craque que tomou as redes

Uma imagem do atacante Neymar com o cabelo completamente azul tomou conta das redes sociais nesta terça-feira (26) e despertou a curiosidade dos internautas. O registro mostra o jogador de futebol sentado enquanto um profissional penteia suas madeixas coloridas. A repercussão foi imediata, levantando suspeitas de que o craque do Santos e da Seleção Brasileira estaria inovando no visual.

Muitos torcedores logo presumiram que o atleta teria decidido adotar um dos tons da bandeira nacional para entrar de vez no clima da Copa do Mundo. No entanto, a realidade por trás do clique espalhado na internet é bem diferente, e a foto polêmica não passa do print de um vídeo.

Um post compartilhado por Nariko Hair Style (@nariko_hairstyle)

O segredo por trás do visual azul de Neymar

O registro original apareceu nas redes sociais de Nariko, barbeiro de confiança e responsável pelos cortes de Neymar, em parceria com o cabeleireiro Wagner Tenório, profissional especialista em cuidados capilares. Na gravação completa, fica claro que o atacante não realizou uma tintura definitiva, mas sim um protocolo de tratamento intensivo para os fios.

O tom azulado vistoso na imagem se deve à aplicação de máscaras capilares específicas nas cores roxa e azul. Esse tipo de produto é amplamente utilizado por profissionais da área para matizar o cabelo, atuando diretamente na correção do tom de fios loiros descoloridos — que é o caso atual de Neymar, que adotou recentemente uma tonalidade de loiro escuro.

O desfecho do vídeo mostra que, após o tempo de ação e a retirada completa do produto químico, os fios do jogador retornaram ao tom de loiro planejado, apresentando um aspecto bem cuidado, hidratado e cacheado.

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