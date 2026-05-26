Criticado pela torcida, Luis Castro analisa o empate do Grêmio

O técnico Luis Castro comentou o desempenho do Grêmio após o empate em 2 a 2 com o City Torque, pelo Grupo F da Sul-Americana. O tropeço em casa levou o time apenas à repescagem da competição. E fez a torcida vaiar muito o comandante, que na opinião da massa, escalou mal a equipe.

Não conseguimos o objetivo de terminar em primeiro, ficamos em segundo. Enfim, apenas no no meio do objetivo”, afirmou o treinador.

Luis Castro explicou as mudanças táticas feitas durante a partida e destacou a melhora da equipe no segundo tempo:

“Fizemos um segundo tempo melhor do que o primeiro, com uma linha de três e não uma linha de quatro. Criamos oportunidades e merecíamos vencer o jogo. Mas fica uma vontade, uma entrega grande da equipe, mesmo com a desvantagem. Afinal, o rival esteve duas vezes na frente, mas infelizmente não conseguimos vencer”.

A escolha de Luís Castro no primeiro tempo do Grêmio

O técnico também comentou as alterações no setor ofensivo e a dificuldade da equipe em manter intensidade.

“Queria dar continuidade ao que fizemos bem contra o Santos com Braithwaite e Carlos Eduardo, e apenas uma troca, com Tiaguinho no lugar de Artur. Mas a equipe não conseguiu responder. No segundo tempo fiz algumas trocas (NR: Arthur e Mec entraram) pensando na lógica normal do jogo. Fomos melhores, conseguimos crescer, ter chances e merecer a vitória, que infelizmente não veio.

Criticado pelos resultados recentes, Luis Castro lembrou o desgaste físico do elenco e o calendário apertado.

“São muitos jogos em pouco tempo. Três jogos em seis dias.36 jogos em quatro meses. Tivemos lesões e jogadores sem condições ideais. Isso influencia diretamente no rendimento”, disse o técnico, que terminou elogiando o adversário.

“A diferença deles na nossa frente na tabela foi no confronto direto. Afinal, perdemos no Uruguai e empatamos aqui. Tomamos vantagem contra as outras equipes, contra o Torque não, que está de parabéns pela classificação direta.”

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