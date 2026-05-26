Dorival destaca classificação, mas cobra regularidade no São Paulo

O técnico Dorival Júnior saiu satisfeito com a classificação do São Paulo às oitavas de final após vitória sobre o Boston River, no Morumbis, pela sexta e última rodada da Sul-Americana. O treinador comemorou a vaga à próxima fase, mas ainda quer regularidade na temporada. Afinal, o Tricolor não ganhava há oito jogos no ano.

“É um fator que vem incomodando. Espero que possamos cessar tudo isso, justamente encontrando um equilíbrio muito maior e a confiança dos jogadores, de não quererem defender o resultado a todo momento. Porque isso provoca uma condição desnecessária dentro da partida, para uma equipe que pode ter um domínio um pouco maior”, disse antes de complementar.

“Nossas amostragens nas três partidas foram muito próximas. Temos que repetir isso por mais tempo para manter aquilo que a equipe apresenta em todo o primeiro tempo. Enquanto não encontrar, vai ser um desafio ainda maior. Se soubesse o que acontece, tentaria atuar, mas ainda não consegui perceber”, ressaltou.

Confiança

Dorival vem citando a recuperação da confiança como primeiro desafio do seu trabalho. Apesar da primeira vitória, ele não acredita que isso já esteja resolvido.

“É muito cedo. Não podemos afirmar que isso já tenha acontecido. A equipe tem capacidade, pode evoluir, crescer, temos de acelerar o processo. Temos o entendimento que precisamos manter um domínio um pouco maior das nossas ações em campo.

“Isso foi comprovado nos três primeiros tempos que jogamos, mas também se repetiram ações negativas nas segundas etapas. Isso é um ponto que diverge um pouco. Você fica pensativo, analisando, tentando entender para que você possa alcançar uma correção. Eu espero que com um pouco mais de confiança a gente tenha um desempenho mais regular”, ressaltou.

Último jogo do Brasileirão antes da pausa

O Tricolor volta a campo contra o Remo, no domingo (31), às 20h30, no Mangueirão, em Belém (PA), pela 18ª rodada do Brasileirão. Dorival, assim, comentou sobre o duelo.

“Temos um jogo muito disputado no final de semana, um jogo fundamental para as nossas pretensões. Eu acho que nós já poderíamos ter tido uma recuperação um pouco diferente nos jogos anteriores. Quanto à escalação, eu vou tentar ter os melhores jogadores. Falo fisicamente. E, tendo uma ou duas opções daqueles que estão no departamento médico para o final de semana, já seria muito importante. Eu acho que reforçaria ainda mais e nos daria um leque um pouco maior de opções”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.