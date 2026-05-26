Alessandro Brito deixa o Botafogo

Findou-se a passagem de Alessandro Brito pelo Botafogo. Ele era um dos nomes mais fortes do futebol na SAF e ocupava o cargo estratégico de diretor da gestão esportiva do Glorioso. A decisão do divórcio partiu do próprio ex-dirigente alvinegro, que pediu para deixar o Mais Tradicional.

“Levo no coração, para sempre, cada segundo que vivi no Botafogo. Foram os momentos mais desafiadores, mais intensos e, ao mesmo tempo, mais transformadores da minha vida profissional. Cada passo foi construído com luta, convicção e muita entrega. A vida é feita de ciclos. Neste momento, o meu se encerra. Saio com a cabeça erguida, com a consciência em paz e com o orgulho de ter feito parte de uma reconstrução que recolocou o Botafogo no lugar que ele merece”, recorda o cartola.

Alessandro Brito estava no Botafogo desde 2022. Ele chegou um pouco depois de o empresário norte-americano John Textor, hoje afastado do poder por um tribunal constituído, comprar 90% do futebol do Glorioso.

Elenco de 2024 teve assinatura de Brito

Na época, Brito chegou para ser head scout, profissional que liderava uma equipe na busca por reforços para atacar carências do elenco, com mapeamento de valores e do mercado. Ele, aliás, foi o responsável por algumas contratações que levaram o Botafogo aos títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2024, além de uma participação no Mundial de Clubes da Fifa.

Brito, em agosto de 2024, deixou o cargo para virar o diretor da gestão esportiva, enquanto a SAF do clube contratou Pedro Martins para a função de diretor de futebol.

Em 2026, porém, a renhida disputa societária entre John Textor, Eagle e Ares pelo controle da SAF desgastou o dirigente, que entendeu o momento de fechar o ciclo,

O Botafogo informou, ainda nesta terça, que Brito fará a última viagem com a delegação na partida contra o Bahia, no sábado (30), em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.

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