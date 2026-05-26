Sport x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Sport e Fortaleza decidem, nesta quarta-feira (26), às 21h30, a vaga para grande final da Copa do Nordeste, pela partida de volta da semifinal. Na ida, o Leão pernambucano venceu por 2 a 1 e, portanto, tem a vantagem de jogar pelo empate na Ilha do Retiro. Os tricolores, por outro lado, terão de vencer por dois ou mais gols, enquanto a repetição da diferença leva a definição para pênaltis. Quem passar vai enfrentar o vencedor de ABC e Vitória, que venceu por 6 a 2 no primeiro jogo.

Onde assistir

A partida entre Sport e Fortaleza, pela semifinal da Copa do Nordeste, portanto, terá a transmissão da SportyNet e TV Jornal.

Como chega o Sport

Para enfrentar o Tricolor do Pici, a tendência é que o técnico Márcio Goiano repita a escalação para o terceiro jogo consecutivo, já que não há desfalques por suspensão. A novidade, contudo, pode ser a entrada de Iury Castilho na ponta esquerda, assumindo a vaga do questionado Clayson.

Mirando o título regional pelo clube, o técnico Marcio Goiano, assim, citou a importância da torcida.

“Temos uma decisão muito importante, especialmente pelo grande significado do Nordestão ao Sport. Cada jogo tem uma história e a desta partida é gigante. Conto com mais uma festa bonita e o apoio incessante da nação rubro-negra”, destacou.

Como chega o Fortaleza

Do outro lado, o Fortaleza conta com os retornos de Maílton, Pierre e do técnico Thiago Carpini, que cumpriram suspensão no jogo de ida. Pochettino, poupado do último jogo por conta de um desconforto muscular, volta a ser opção diante dos rubro-negros. Ele disputa a vaga entre os titulares com Vitinho.

Além disso, o zagueiro Tomás Cardona realizou uma artroscopia no joelho esquerdo e também trata um estiramento no posterior na coxa esquerda. A previsão oficial do clube é de que o argentino seja desfalque na equipe até meados de julho.

SPORT x FORTALEZA

Semifinal da Copa do Nordeste – Jogo de volta

Data-Hora: 27/5/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, no Recife

SPORT: Thiago Couto, Madson, Zé Marcos, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Yago Felipe; Barletta, Clayson e Perotti. Técnico: Márcio Goiano

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Luan Freitas e Lucas Gazal; Maílton, Pierre, Ryan, Pochettino (Vitinho) e Mucuri; Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Ruan Luiz De Barros Silva e Pedro Jorge Santos de Araujo (ambos de AL)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

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