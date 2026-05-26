Artur: “Espero ter muitos anos com a camisa do São Paulo”

Artur foi um dos destaques do São Paulo na vitória sobre o Boston River, do Uruguai, nesta terça-feira (26), pela última rodada da fase de grupos daSul-Americana. Após a partida no Morumbis, o camisa 37, emprestado pelo Botafogo, revelou o desejo de permanecer no Tricolor Paulista. Ele, aliás, também destacou a quebra de jejum após oito jogos sem vitória.

“Cheguei faz pouco tempo, não depende só de mim, meu foco está todo aqui. Espero ter muitos anos com a camisa do São Paulo, sim”, disse Artur na zona mista.

“Estava precisando dessa confiança e leveza em campo. Reencontrei aqui no São Paulo. Me senti super em casa desde o primeiro contato com os atletas, estou feliz com o momento, desempenho em campo. Ainda faltam coisas para melhorar coletivamente e individualmente. O mais importante foi o alívio depois de tanto tempo sem vitórias”, completou.

Contra o Boston River, Artur abriu o placar e ainda fez cruzamento que culminou no gol contra também no primeiro tempo. Além disso, o jogador ainda criou outras boas oportunidades.

Emprestado pelo Botafogo ao São Paulo até dezembro deste ano, Artur, aliás, soma três gols e duas assistências em 16 partidas pelo Tricolor. O atacante, aliás, foi contratado pelo Glorioso em 2025, após passagem pelo Zenit, da Rússia. Seu vínculo com o clube carioca vai até o fim de 2029.

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