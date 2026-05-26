Atacantes abrem mão para Neymar ser o 10 da Seleção

Convocado para disputar sua quarta Copa do Mundo a partir de junho, nos Estados Unidos, Neymar está mesmo com o moral elevado no elenco da Seleção Brasileira. Afinal, os atacantes, postulantes à camisa 10, abriram mão do número em favor do astro do Santos, mesmo se a fera começar os embates no banco de reservas. Nos bastidores, os patrocinadores da equipe pentacampeã mundial já trabalham neste cenário. A informação é do site “Uol”.

Com Neymar no grupo, aliás, não há a menor possibilidade de disputa. O craque do Alvinegro Praiano é unanimidade, um ídolo e referência para os jogadores da posição.

Camisa 10 da Seleção Brasileira na última Data Fifa, Vini Jr., por exemplo, já está preparado para vestir a 7, repetindo o seu número do Real Madrid.

Neymar segue com a 10 – Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Cunha, camisa 10 do Manchester United e 7 nos últimos jogos da Seleção, deve ficar com a 9. Outro grande fã de Neymar, Raphinha, por sua vez, deve permanecer com a 11.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo e enfrenta o Marrocos (13/6) em New Jersey, o Haiti (19/6) na Filadélfia, e a Escócia (24/6) em Miami. Antes, entretanto, a Seleção tem dois amistosos pela frente: contra o Panamá, dia 31/5, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6/6, em Cleveland. Nesta terça-feira (26), o grupo começou a se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis.

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