Bruno Henrique resolve e o Flamengo deve ficar em 1º geral na fase de grupos da Liberta

O Flamengo fez o dever de casa e venceu o Cusco por 3 a 0 na noite desta terça-feira, 26/5, pela última rodada do Grupo A da Libertadores. Mas não pense que foi um resultado fácil. O time jogava mal e só foi abrir o placar aos 35 minutos do segundo tempo com Bruno Henrique. Quatro minutos depois, o mesmo BH ampliou e, aos 45, Paquetá, de pênalti, completou o placar. Pesou muito para o Flamengo vencer o jogo as entradas de Paquetá, Lino e Pedro no segundo tempo. O público foi pequeno para os padrões do Flamengo: 34.796 presentes.
A vitória faz o Flamengo terminar em primeiro lugar com 16 pontos, em primeiro no Grupo A e provavelmente com a melhor campanha, já que apenas Rosario e Rivadávia podem ultrapassá-lo. Mas essas equipes jogarão fora de casa nesta última rodada e tudo indica que o time carioca, atual campeão sul-americano, fechará como Top 1 e podendo decidir em casa nos mata-matas a partir das oitavas de final.
O Grupo A teve como segundo colocado o Estudiantes, que arrancou a vaga ao vencer o Independiente Medellín por 1 a 0, com gol nos acréscimos. O time argentino ficou com 9 pontos, contra 7 do Independiente, que vai jogar a repescagem da Sul-Americana. O Cusco ficou na lanterna, com um ponto.
Arame liso rubro-negro
O primeiro tempo foi todo do Flamengo, que chegou a ter 90% de posse (terminou a etapa com 75%), mais do que o dobro de passes e 10 a 2 em finalizações, só sofrendo perigo num chute de Nicolás de la Cruz, para uma bela defesa de Andrew aos 44 minutos. Antes disso, pressão forte do Flamengo, mas com ataque pouco funcional. Tanto que as primeiras três grandes chances foram de defensores: De La Cruz, Everton Araújo (na trave) e Emerson Royal. Mas o time pecava nos cruzamentos e na hora de finalizar.
O melhor momento foi nos acréscimos, numa sequência de finalizações. Um chute de Everton Araújo, outro de Danilo e, enfim, um chute de Ayrton Lucas, para três defesas e um escanteio, que não deu em nada.
Flamengo demora a entrar no jogo no segundo tempo
O Flamengo voltou displicente para o segundo tempo e, com dois minutos, levou dois ataques perigosos, em um deles com chute de Vitor Roque que raspou a trave. O Flamengo teve uma oportunidade em falta cobrada por Saúl, mas a primeira boa chance foi um chute de Luiz Araújo para defesa de Vidal. Como o Flamengo pouco fazia, Leonardo Jardim colocou Pavlidis e Pedro. Depois, Samuel e O. O time melhorou, mas seguia pouco efetivo, com vários jogadores muito abaixo (Saúl e De La Cruz principalmente).
Ainda assim, quase marcou quando Pedro fez pivô e deixou Emerson Royal na cara de Vidal. O lateral chutou e o goleiro defendeu com o pé. Foi a primeira grande chance real do segundo tempo. Aos 33, Pedro perdeu o gol na cara do goleiro após uma boa trama pela esquerda. Samuel Lino recebeu e cruzou. Pedro quase na linha se jogou na bola, mas chegou mal e fez o mais difícil: finalizou por cima do gol.
Bruno Henrique iluminado
Isso acordou o time de vez, que passou a pressionar o Cusco todo retrancado. Lino quase marcou: a bola foi a escanteio . E, enfim, aos 35, saiu o gol. O cruzamento no escanteio, que surgiu após chute de Lino, sobrou para Paquetá, que chutou para defesa parcial de Vidal. A sobra da bola chorada ficou com Bruno Henrique, que tocou para a rede. Gol feio também vale. Aos 39, Bruno Henrique tratou de fazer um belíssimo gol. Ele recebeu de Plata na área e bateu de primeira, sem chance para Vidal. BH, iluminado.
A porteira abriu e o Flamengo passou a deitar e rolar. Um contra-ataque avassalador resultou num passe de Pedro para Lino chutar. O goleiro salvou e na sobra Plata finalizou, mas Zevalos tirou com o braço. Pênalti que Paquetá cobrou e fez 3 a 0 aos 45 minutos. Nos acréscimos, Paquetá chegou a fazer mais um gol, mas estava impedido.
FLAMENGO 3×0 CUSCO (PER)
Copa Libertadores 2026 – Fase de grupos – 6ª rodada Grupo A
Data: 26/5/2026
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Público presente: 34.796
Público pagante: 32.497
Renda: R$ 1.999.478,20
Gols: Bruno Henrique, 35’/2ºT (1-0); Bruno Henrique, 39’/2ºT (2-0); Paaquetá,de pênalti,45’/2ºT (3-0)
FLAMENGO: Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Pulgar, 15’/2ºT), Saul (Paquetá, 24’/2ºT) e De la Cruz( Samuel Lino, 24’/2ºT); Luiz Araújo (Pedro,15’/2ºT), Bruno Henrique (Cebolinha, 40’/2ºT) e Plata Técnico: Leonardo Jardim.
CUSCO: Vidal; Ruidias, Aldair Fuentes, Gamarra e Zevallos; Diego Soto(Valenzuela, Intervalo) , Carlos Díez (Ampuero,30’/2ºT), Carabajal e Colitto; Manzaneda (Colman, 12’/2ºT) e Nicolas Silva (Juan Tévez, Intervalo) Técnico: Alejandro Orfila.
Árbitro: José Javier Burgos (URU)
Assistentes: Pablo Llarena (URU) e Hector Bergalo (URU)
VAR: Christian Ferreyra (URU)
Cartões amarelos: Pulgar (FLA); Diego Soto, Carabajal, Carlos Diez, Tévez (CUS)
