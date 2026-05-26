Scaloni, sobre lesão de Messi: “Primeiras notícias não são tão ruins”

O treinador da Argentina, Lionel Scaloni, pregou cautela ao comentar a situação física de Lionel Messi. O craque do Inter Miami, afinal, sofreu uma lesão e preocupa a seleção dos Hermanos e os torcedores para a disputa da Copa do Mundo. Antes disso, os argentinos terão amistosos contra Honduras e Islândia.

“Estávamos assistindo ao jogo no centro de treinamento e percebemos que ele pediu para ser substituído porque não estava bem. As primeiras notícias não são tão ruins”, disse ele, em uma entrevista ao DS Sports, da Argentina.

De acordo com informação, Messi apresentou uma sobrecarga associada à fadiga muscular na paste posterior da coxa esquerda. O prazo de retorno às atividades depende da evolução clínica do jogador.

“Logicamente que preferíamos que nada tivesse acontecido com ele, mas agora temos que esperar para ver como ele se recupera, e, sobretudo, que façam mais exames, para ver se [a lesão] é realmente como dizem”, completou Scaloni.

A Argentina estreia na Copa do Mundo contra a Argélia, em 16 de junho, no Kansas, às 22h (de Brasília). Depois, enfrenta a Áustria, em Dallas, no dia 22, às 14h, e por fim, a Jordânia, também na capital do Texas, às 23h.

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