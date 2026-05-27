Gabigol exalta classificação do Santos, elogia Brazão e projeta sequência

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, não escondeu a satisfação após a grande noite do Santos na Vila Belmiro. O camisa 9 abriu o caminho para a vitória por 3 a 0 sobre o Deportivo Cuenca, resultado que assegurou a presença do Peixe na fase de playoffs da Copa Sul-Americana. Ao término do confronto, o jogador fez questão de valorizar o desempenho coletivo do elenco treinado por Cuca. Além disso, apontou a importância de balançar as redes sem sofrer danos no sistema defensivo.

“Acho que hoje a gente conseguiu jogar bem, fazer os gols e vencer, que no final é o mais importante. O ataque fazer tantos gols e a gente também não sofrer. Claro que isso é um conjunto, não é só a defesa, não é só o meio de campo, somos todos nós”, analisou o centroavante na saída de campo.

Homenagem nos gramados e elogios ao goleiro santista

Um dos momentos marcantes da noite na Baixada Santista foi o gesto de Gabigol ao passar a faixa de capitão da equipe para o goleiro Gabriel Brazão. O arqueiro voltou a ser protagonista nos minutos finais da partida ao defender uma cobrança de pênalti nos acréscimos, assegurando o placar intacto para os donos da casa.

O artilheiro santista rasgou elogios ao companheiro de equipe e destacou a forte identificação que o camisa 1 construiu com a torcida.

“Não tomamos gols e o Brazão foi muito bem no final. Foi muito bom para coroar ele. O Brazão é um cara que representa muito para o Santos, virou santista, é um cara que praticamente é um ídolo no clube. A gente espera que ele fique no clube bastante tempo”, declarou.

Santos no foco total para deixar o Z4 antes da Copa

O Santos agora aguarda os desdobramentos dos demais grupos da Sul-Americana e da Copa Libertadores para conhecer o seu próximo adversário na competição continental. O Peixe garantiu a segunda colocação da sua chave com sete pontos ganhos na tabela.

A partir de agora, o foco do elenco alvinegro muda de forma drástica. O próximo jogo do Santos ocorre neste sábado, na própria Vila Belmiro, diante do Vitória, em compromisso válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta será a última exibição do Peixe antes da paralisação oficial do calendário para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A equipe necessita obrigatoriamente dos três pontos dentro de casa, além de torcer por uma combinação de resultados dos rivais, para conseguir deixar a zona de rebaixamento do torneio nacional.

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