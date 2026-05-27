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Flamengo libera 10 jogadores para se apresentarem às seleções antes da Copa

Flamengo libera 10 jogadores para se apresentarem às seleções antes da Copa
Flamengo libera 10 jogadores para se apresentarem às seleções antes da Copa -

O Flamengo anunciou que vai liberar, a partir desta quarta-feira (27/5), 10 jogadores convocados para suas respectivas seleções para a Copa do Mundo. O comunicado aconteceu após vitória sobre o Cusco, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Os jogadores são: Alex Sandro, Danilo Luiz, Léo Nannetti, Léo Pereira, Lucas Paquetá (Brasil), Jorge Carrascal (Colômbia), Gonzalo Plata (Equador), Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela e Nico De La Cruz (Uruguai).

As novidades são as presenças de Nico De La Cruz, Guillermo Varela e Giorgian De Arrascaeta no Uruguai. O treinador Marcelo Bielsa, aliás, não divulgou a convocação. No entanto, o clube carioca já recebeu os documentos vindos da Federação Uruguaia pedindo a liberação dos atletas.

Além deles, Léo Nannetti foi convocado para compor os treinos da Seleção na Granja Comary na preparação da Copa do Mundo. Os outros nove vão disputar o Mundial pelas respectivas seleções.

Diante disso, todos os jogadores vão desfalcar o Flamengo no jogo contra o Coritiba, no sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

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