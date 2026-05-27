Flamengo libera 10 jogadores para se apresentarem às seleções antes da Copa

O Flamengo anunciou que vai liberar, a partir desta quarta-feira (27/5), 10 jogadores convocados para suas respectivas seleções para a Copa do Mundo. O comunicado aconteceu após vitória sobre o Cusco, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Os jogadores são: Alex Sandro, Danilo Luiz, Léo Nannetti, Léo Pereira, Lucas Paquetá (Brasil), Jorge Carrascal (Colômbia), Gonzalo Plata (Equador), Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela e Nico De La Cruz (Uruguai).

As novidades são as presenças de Nico De La Cruz, Guillermo Varela e Giorgian De Arrascaeta no Uruguai. O treinador Marcelo Bielsa, aliás, não divulgou a convocação. No entanto, o clube carioca já recebeu os documentos vindos da Federação Uruguaia pedindo a liberação dos atletas.

Além deles, Léo Nannetti foi convocado para compor os treinos da Seleção na Granja Comary na preparação da Copa do Mundo. Os outros nove vão disputar o Mundial pelas respectivas seleções.

Diante disso, todos os jogadores vão desfalcar o Flamengo no jogo contra o Coritiba, no sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

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