Bruno Henrique: “Conseguimos fazer o que o Flamengo precisava”

Bruno Henrique foi um dos grandes personagens da vitória do Flamengo sobre o Cusco, nesta terça-feira (26/5). Com este 3 a 0, o time terminou sua campanha no Grupo A com 16 pontos na liderança e com grande chance de encerrar a fase de grupos como melhor campanha geral da Libertadores. E BH foi decisivo. O jogo estava duro, o Flamengo jogava mal, mas BH, aos 35 minutos, abriu o placar. Quatro minutos depois, fez o segundo gol. Saiu logo em seguida, ovacionado pela torcida do Flamengo.

“Feliz pelo gol e pelo jogo. É claro que, contra uma equipe que não tem pretensão no campeonato, sempre é mais difícil para eles do que para nós. A gente tem de impor o ritmo, fazer as jogadas que treinamos, finalizar, mas também correr mais do que eles e fazer os gols. Felizmente, a gente conseguiu fazer o que precisava para sair com a vitória”, disse o atacante. Além dele, Paquetá, de pênalti, aos 45minutos, também marcou.

O Flamengo somente não terminará em primeiro lugar geral se o Rivadavia fizer seus gols no jogo desta quarta-feira, fora de casa, ou se o Rosario fizer quatro gols no Del Valle, também fora de casa. Ou seja, é questão de horas para confirmar o Top1.

“Acho importante o Flamengo terminar em primeiro. Chegar em primeiro geral é muito difícil. Mas o objetivo quando começamos a Libertadores era fazer o máximo de pontos possível. E o primeiro lugar era uma meta desde a primeira rodada em Cusco. Graças a Deus, fizemos muitos pontos e agora precisamos de dois jogos para confirmar isso”, completou.

Vitória alivia a tristeza, diz Bruno Henrique

Bruno Henrique também comentou que a vitória alivia um pouco a tristeza da equipe e da torcida, abalada pela derrota no Maracanã para o Palmeiras por 3 a 0 no sábado passado, resultado que fez o Verdão disparar na liderança do Brasileirão.

“Era importante dar uma resposta independentemente da competição. Mantivemos a sinergia e o resultado contra o Palmeiras foi atípico, e a gente está firme e forte na nossa trajetória.”

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