Jardim festeja a vitória e diz que aproveitou o jogo para dar minutagem aos reservas

O Flamengo não fez um grande jogo neste 3 a 0 sobre o Cusco. Afinal, o time não foi eficaz no primeiro tempo e, no segundo tempo, após um início apático, começou a melhorar apenas depois das entradas de Pedro, Samuel Lino e Paquetá. Contudo, o treinador viu o time dominante desde o início e considerou que o desempenho, mesmo antes dos gols (o adversário saiu aos 35 minutos do segundo tempo), estava bom.

Criamos situações no primeiro tempo, tínhamos o domínio do jogo. Mas tínhamos alguns jogadores importantes no banco e, no segundo tempo, o adversário diminuiu o ritmo, mais cansado. Assim, coloquei jogadores importantes, e conseguimos outro impacto no jogo. Então criamos com mais intensidade, os rivais não passavam no meio de campo. E tivemos uma presença na área muito maior, criamos com mais impacto.

Jardim e a minutagem do elenco

Jardim disse que precisou aproveitar a partida para dar minutagem a alguns jogadores que vinham tendo poucas oportunidades. O goleiro Andrew, o zagueiro Vitão e o volante Pulgar estão nesta situação. Afinal, para o jogo de sábado, contra o Coritiba, pelo Brasileirão, ele não terá os convocados para as seleções (nove) e os lesionados.

“Aproveitamos para dar minutos a alguns jogadores que jogaram menos. Temos jogo no sábado, vamos ter apenas 13 atletas do elenco principal, alguns do sub-20 que vão se integrar ao elenco já nesta quarta-feira. Pois há os convocados e os machucados. Assim, não queríamos que eles fossem para esse jogo de sábado sem minutagem contra uma equipe que tem performado muito bem.”

No fim, Jardim também destacou a alegria de ter a grande chance de levar o Flamengo à sua melhor performance da equipe na primeira fase da Libertadores na história.

“A melhor campanha do Flamengo foi em 1984; a segunda melhor em 2022, mas não foi primeiro lugar. Se os adversários não ganharem por quatro (no caso do Rosário sobre o Del Valle) ou seis gols (no caso do Rivadávia sobre o Bolívar) , vamos fazer a melhor campanha geral”.

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