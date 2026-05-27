Cuca desmente boatos no Santos: “Nunca tive problema com o Brazão”

A classificação do Santos para os playoffs da Copa Sul-Americana trouxe um alento para os bastidores da Vila Belmiro nesta terça-feira (26). Após a vitória por 3 a 0 sobre o Deportivo Cuenca, o técnico Cuca concedeu entrevista coletiva e fez questão de enaltecer o desempenho de seus comandados, destacando que o Peixe teve o controle absoluto em dois terços da partida, com bastante troca de passes e criatividade. No entanto, o principal assunto da noite foi o goleiro Gabriel Brazão, herói ao defender um pênalti nos minutos finais.

Cuca aproveitou o momento para rebater de forma contundente os boatos que circulavam na imprensa sobre um suposto desentendimento com o camisa 1.

“Aqui em Santos tem muito ‘disse me disse’. O pessoal fala que eu tenho problema com o Brazão. Nunca tive problema nenhum com ele. Falaram que ele estava fora, mas ele só ficou fora de um treino por causa de uma pancada que tomou de lado e precisou treinar com uma espuma de proteção. Ele se preparou bem, tem uma cobrança grande e foi um dos responsáveis diretos por manter o Santos na primeira divisão no ano passado”, desabafou o treinador.

Presença de Neymar e Rodrygo e a recuperação de atletas

Fora das quatro linhas, as grandes atrações na Vila Belmiro foram os Meninos da Vila Neymar e Rodrygo, que assistiram ao jogo juntos e marcaram presença no vestiário para cumprimentar o elenco. Questionado sobre as reais condições físicas de Neymar, que se apresenta à Seleção Brasileira nesta quarta-feira (27) para iniciar os preparativos rumo à Copa do Mundo de 2026, Cuca tranquilizou os torcedores e citou também o atacante do Real Madrid.

“O Rodrygo também estava aí no vestiário, que saudade dele. Sobre o Neymar, ele está melhorando dia a dia. Ele fez todo o tratamento de um edema na panturrilha aqui conosco no CT. Amanhã ele se apresenta à CBF e agora a evolução fica sob os cuidados do médico Rodrigo Lasmar para terminar de recuperar o pouco que falta”, explicou.

O comandante santista também defendeu o zagueiro Adonis Frías, que vinha sendo alvo de críticas após o jogo contra o Grêmio. Cuca explicou que o escolheu como titular por ser destro. Isso porque quis manter o equilíbrio defensivo ao lado do canhoto Luan Peres, em vez de acionar Ananias, que também é canhoto. Além disso, o treinador comentou sobre a evolução do jovem boliviano Miguelito, autor de um dos gols. Ele reforçou que tem trabalhado seu posicionamento para atuar centralizado como camisa 10 e não apenas aberto pela ponta direita.

Santos fará intertemporada em Portugal durante a Copa do Mundo

Com apenas mais um compromisso oficial antes da paralisação do calendário para o Mundial de Seleções — o duelo de sábado contra o Vitória —, Cuca revelou que o maior desafio da comissão técnica será equilibrar o elenco. O treinador admitiu que o grupo sofre com o desequilíbrio de peças em algumas posições, o que o obriga a realizar improvisações frequentes.

Para corrigir esses problemas e recuperar fisicamente os jogadores que estão no departamento médico ou em má fase, o comandante confirmou que o Santos realizará uma intertemporada na Europa durante a pausa das competições.

“Nós temos nessa parada, na volta, uma saída para Portugal. Já conversei sobre isso. Vamos fazer três ou quatro partidas amistosas lá para ganhar ritmo de jogo. Quando retornarmos, já teremos compromissos importantes em sequência contra o Botafogo e depois contra a Chapecoense, dando seguimento tanto na Copa do Brasil, onde enfrentaremos o Remo, quanto na Sul-Americana”, projetou.

Situação contratual de Hayner e Zé Rafael

Por fim, o treinador foi blindado ao ser questionado sobre os rumores de rescisão contratual envolvendo o lateral-direito Hayner e o meio-campista Zé Rafael. Cuca preferiu transferir a responsabilidade das negociações para o executivo de futebol Alexandre Gallo, mas atualizou a situação médica de ambos.

O técnico revelou que Hayner jogou no sacrifício recentemente para ajudar o clube. Ele passará por um pequeno procedimento cirúrgico no joelho no meio do ano para eliminar dores crônicas. Sobre Zé Rafael, Cuca elogiou o profissionalismo do atleta. Além disso, indicou que, caso o seu ciclo na Baixada Santista de fato se encerre, ele certamente seguirá sua carreira em outra grande equipe.

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